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気象台は、7日午前7時07分に、レベル４土砂災害危険警報を屋久島町に発表しました。

種子島・屋久島地方では、土砂災害に厳重に警戒してください。

【土砂災害警報（発表中）】
■鹿児島市
●レベル２土砂災害注意報

■鹿屋市
●レベル２土砂災害注意報

■西之表市
●レベル２土砂災害注意報

■垂水市
●レベル２土砂災害注意報

■薩摩川内市
●レベル２土砂災害注意報

■薩摩川内市甑島
●レベル２土砂災害注意報

■日置市
●レベル２土砂災害注意報

■曽於市
●レベル２土砂災害注意報

■霧島市
●レベル２土砂災害注意報

■いちき串木野市
●レベル２土砂災害注意報

■南さつま市
●レベル２土砂災害注意報

■志布志市
●レベル２土砂災害注意報

■姶良市
●レベル２土砂災害注意報

■大崎町
●レベル２土砂災害注意報

■東串良町
●レベル２土砂災害注意報

■錦江町
●レベル２土砂災害注意報

■南大隅町
●レベル２土砂災害注意報

■肝付町
●レベル２土砂災害注意報

■中種子町
●レベル２土砂災害注意報

■南種子町
●レベル２土砂災害注意報

■屋久島町
●レベル４土砂災害危険警報【発表】