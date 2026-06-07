警察に逮捕・拘束された時、逮捕された本人やその家族からの要請を受けて駆けつける「当番弁護士」。昨今、労力と報酬が見合っていないという厳しい現実があり、担い手が不足しているという。

【映像】当番弁護士の不足で生じるリスク

ニュース番組『わたしとニュース』では、大阪弁護士会の水谷恭史氏と弁護士の三輪記子氏の解説を交え、当番弁護士制度が直面する課題や激減によるリスクについて深掘りした。

■離脱を防ぐための取り組みと弁護士の“使命感”

当番弁護士の制度を改善するために様々な取り組みを行っているという水谷氏。その詳細について次のように語る。

「大阪のことで申し上げると、昨年度から専門のプロジェクトチームを作って、今登録している人が離脱するのを防ぐ方策と、新たに登録する人を増やすための方策を考えて、現在進行形で実行している。報酬を増額するということが非常に大きなことだから、今日弁連が全国の弁護士会に呼び掛けて、国に対して大幅な予算増額を求めるという運動を行っている」

「それと並行して大阪弁護士会でも、これは我々が自分たちの会費から作った独自の財源ベースではあるが、当番弁護士活動とかあるいはそれに続く国選弁護人活動の中で会独自として報酬を支払うとか、釈放に結びついた場合にはさらに成果報酬を支払うというような仕組みを作っている」（水谷氏、以下同）

当番弁護士の制度をより良くするために、現在報酬以外にも他の業務やワークライフバランスを加味した待機日の負担を軽減するなどして「登録の離脱」を防ぐことや、「新規を増やす」方策として、登録のための研修の要件を受けやすいものに緩和するなど、さまざまな取り組みを行っているという。

水谷氏が当番弁護士の待遇改善に奔走するのには、ある思いがある。

「私は使命感というか『やるべき』という感覚で仕事をしているつもりだが、勾留の取り消し請求とか勾留決定に対する不服申し立て、準抗告というが。例えば、そういう申し立てが功を奏して、実際に突然拘束されていた人が釈放されて家に帰ることができた、あるいは取り調べを通じて最終的に刑事処分を受けることなく起訴処分で終わったといった場合には、やりがい・喜びというよりは『なすべきことがきちんとできた』という意味での使命感を感じることはある」

■冤罪につながるリスク…当番弁護士がいないとどうなる？

仮にこのまま登録者数減少に従って当番弁護士の制度の運用が難しくなった場合、どんなことが起きるのだろうか。

「逮捕された初期段階で非常にパニック状態、混乱して冷静な判断ができない状態にある被疑者が法律で定められた権利をきちんと行使できず、結果として誤った捜査になるとか、あるいは真実とは異なる虚偽自白に至ってしまう。そのことが昨今非常に大きく問題になっている冤罪につながるというリスクはある。罪を犯した人であったとしても、その人の行為とかその状況に見合った適正な処罰・制裁になるべき。感情に基づく強い非難で、その人が実際にやった行為以上の過剰な処罰を受けることになるとか、そういうことはやっぱり防がなきゃいけない」

無償で駆けつける当番弁護士の重要性について改めて聞くと…。

「逮捕されたごく初期の段階から専門家である弁護士のアドバイスを受けて、自分のことをきちんと自分で守るという状況は維持しなきゃいけない。それがなくなってしまうということは、被疑者がたった1人、個人1人の力で、警察や検察といった大きな組織に対して、『組織 対 人』で対峙していかなければならない」

「『司法の救急車』あるいは（刑事司法における）『社会のインフラ』だということを多くの国民・市民の皆さんにご理解をいただいて、刑事司法に対する予算もしっかり確保する。そしてたくさんの刑事弁護人が安心して刑事司法に携わることができる十分な報酬体系を確保したい。この制度はやはり維持していきたい」

■「人権と生活の安全保障のために国が報酬を」

水谷氏の「社会のインフラ」という見解を受けて、三輪氏も同調。その上で、登録弁護士に対する報酬は国が担うべきだと主張する。

「お金がある・ないにかかわらず、すぐに弁護士に依頼できる制度を誰が維持しなきゃいけないのかという問題。そこで、自己責任論というのは違うと思っている。逮捕や勾留、その後の裁判は全部国の作用。その国の作用の中で、人間がやることだからミスも生じる。そこで身柄拘束や罰を課すことは人権侵害。その人の人権を守ることこそ、国の制度の中の1つの仕組み。国がミスをするかもしれないから、信頼できるものにするためには、国と対峙する人にもきちんと国が報酬を払うべきだと思う」（三輪氏、以下同）

さらに、当番弁護士の運用が難しくなった場合のリスクについても言及する。

「冤罪のリスクだけでない。“社会とつなぐ”ということもすごく大事だと思う。逮捕された人が孤独になってしまう、この社会は誰も自分の味方をしてくれないという思いを、この制度によって抱かせてしまうのも違う」

「また、捜査側の主張のみに従った刑罰を課せられるとすると、被疑者・被告人にとって有利な事情が何もわからないまま刑を重ねることになる。それって本当にフェアな仕組みですか？と。フェアな刑事司法を確立するためには、一方当事者のみの主張ではなく、反対側の立場に立った人もしっかりといろいろな事情を収集することが大事だと思う」

しかし、過去5年間で平均しておよそ4万件近く受付がある中、当番弁護士の登録者数は減少している。

「これは本当に危機的状況で、弁護士の数は増えているのに、当番弁護士をやる人は減っている。正直、私もこういう事態に陥るとまでは思っていなかったので、もっと何かしなきゃいけない」

たくさんの人を救うために作られた制度であるにもかかわらず、国からの手当てが十分ではない現状に、三輪氏は苦言を呈する。

「法律が改正されるときに立法事実が必要だという話はよく聞くと思うが、これがまさに立法事実。毎年これだけの人が弁護士を求めている。そこに国として手当てをしてくださいということと、その後の被疑者国選、被告人国選の報酬をあげてくださいということ。正直、司法は国からなかなかお金が来ない分野で、裁判所もお金をもらうことが苦手なのかなというのはある。自由を守るためのこの国の司法、自由保障っていう風に言われますけど、そこにお金が来ないことは、司法に携わる人や司法にかけられる人たちの自由がどんどん小さくなっていくこと。だから、国家的な安全保障だけでなく、生活の安全保障のために『もっとお金をください』というのは声高に言っていいと思う」

人権を守るという使命感でなんとか保たれている「司法の救急車」。適切な予算配分がなされ、持続可能な制度として守られていくよう、社会全体で声を上げていく必要があるようだ。

（『わたしとニュース』より）