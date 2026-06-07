【Weverse Con Festival】ENHYPEN、ダブルアンコールが5分以上止まらず 夜空に映える圧巻ステージ【セットリスト】
グローバルボーイグループ・ENHYPENが6日、韓国・ソウルのオリンピック公園（KSPO DOME、88芝生広場）で開催された『2026 Weverse Con Festival』（以下、『Weverse Con Festival』）に出演した。
【ソロカット】熱気あふれるステージを繰り広げたENHYPEN
ENHYPENは、88芝生広場で行われた『Weverse Park Night』に登場し、この日の屋外公演のヘッドライナーを務めた。
観客のコールが響く中、ステージ裏の映像がスクリーンに映し出されると、会場からは大歓声が上がった。オープニングの「ParadoXXX Invasion」では、JAYの「make some noise！」のかけ声をきっかけに観客の熱気が一気に高まり、フェス会場はENHYPENカラーに染まっていく。
続く「Knife」「Brought The Heat Back」では、鋭く力強いパフォーマンスで観客を魅了。日が落ち始めた芝生広場にENHYPENならではの世界観が広がり、観客はステージに見入った。
MCでは、横長のステージを端から端まで歩きながら観客にあいさつ。遠くの観客や飲食ブース付近のスタッフにも手を振るなど、会場全体を見渡しながらコミュニケーションを取る姿が印象的だった。
アレンジダンスを加えた「XO（Only If You Say Yes）」、「No Doubt」では、大人の色気を感じさせるステージを披露。さらにスタンドマイクを使用した「Lost Island」「Bills」では、感情を込めた歌声で観客を引き込み、会場は歓声だけでなく大きな拍手にも包まれた。
ライブ映えする「Paranormal」では、メンバーが広いステージを駆け回りながら観客との一体感を創出。アウトロでは自然発生的な大合唱が巻き起こり、会場のボルテージはさらに高まっていった。
その後も「Karma」「Outside」「Future Perfect（Pass the MIC）」とたたみかけ、会場の熱気は最高潮に。そしてアンコールでは「Go Big or Go Home」を披露し、『Weverse Park Night』を華やかに締めくくった。
しかし、公演終了後も観客の歓声は鳴りやまず、ダブルアンコールを求める声が5分以上にわたって続いた。夜空の下で繰り広げられたENHYPENのステージは、フェスのトリにふさわしい圧倒的な存在感と熱狂を刻みつけた。
6日、7日の2日間にわたって韓国・ソウルのオリンピック公園（KSPO DOME、88芝生広場）で開催される同イベントは、音楽のジャンルと世代を超えて全世界の音楽ファンをひとつにつなげるグローバルミュージックフェスティバル。2023年に始まり、今回は4回目となる。
【セットリスト】
INTRO + ParadoXXX Invasion
Knife
Brought The Heat Back
INTRO+XO (Only If You Say Yes)
No Doubt
Lost Island + OUTRO
INTRO+Bills
Paranormal
Karma
Outside
Future Perfect (Pass the MIC) + OUTRO
Go Big or Go Home
【ソロカット】熱気あふれるステージを繰り広げたENHYPEN
ENHYPENは、88芝生広場で行われた『Weverse Park Night』に登場し、この日の屋外公演のヘッドライナーを務めた。
続く「Knife」「Brought The Heat Back」では、鋭く力強いパフォーマンスで観客を魅了。日が落ち始めた芝生広場にENHYPENならではの世界観が広がり、観客はステージに見入った。
MCでは、横長のステージを端から端まで歩きながら観客にあいさつ。遠くの観客や飲食ブース付近のスタッフにも手を振るなど、会場全体を見渡しながらコミュニケーションを取る姿が印象的だった。
アレンジダンスを加えた「XO（Only If You Say Yes）」、「No Doubt」では、大人の色気を感じさせるステージを披露。さらにスタンドマイクを使用した「Lost Island」「Bills」では、感情を込めた歌声で観客を引き込み、会場は歓声だけでなく大きな拍手にも包まれた。
ライブ映えする「Paranormal」では、メンバーが広いステージを駆け回りながら観客との一体感を創出。アウトロでは自然発生的な大合唱が巻き起こり、会場のボルテージはさらに高まっていった。
その後も「Karma」「Outside」「Future Perfect（Pass the MIC）」とたたみかけ、会場の熱気は最高潮に。そしてアンコールでは「Go Big or Go Home」を披露し、『Weverse Park Night』を華やかに締めくくった。
しかし、公演終了後も観客の歓声は鳴りやまず、ダブルアンコールを求める声が5分以上にわたって続いた。夜空の下で繰り広げられたENHYPENのステージは、フェスのトリにふさわしい圧倒的な存在感と熱狂を刻みつけた。
6日、7日の2日間にわたって韓国・ソウルのオリンピック公園（KSPO DOME、88芝生広場）で開催される同イベントは、音楽のジャンルと世代を超えて全世界の音楽ファンをひとつにつなげるグローバルミュージックフェスティバル。2023年に始まり、今回は4回目となる。
【セットリスト】
INTRO + ParadoXXX Invasion
Knife
Brought The Heat Back
INTRO+XO (Only If You Say Yes)
No Doubt
Lost Island + OUTRO
INTRO+Bills
Paranormal
Karma
Outside
Future Perfect (Pass the MIC) + OUTRO
Go Big or Go Home