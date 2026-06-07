相葉雅紀が旬のマンゴーで絶品スイーツ作り！『相葉マナブ』番組初の鹿児島編がついに最終回

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相葉雅紀が日本各地に出向き、土地の素晴らしさや旬の食材を学んでいく『相葉マナブ』（毎週日曜 18時～）。

番組初となる鹿児島編の最終回となる6月7日の放送は、温暖な気候で農業や酪農が盛んな“食材の宝庫”として知られる鹿児島県大崎町が舞台。日本を代表するパティシエ・鎧塚俊彦をゲストに迎え、小峠英二（バイきんぐ）、あばれる君とともに、鎧塚ならではのアイデアで家庭でも楽しめる一品から本格スイーツまで、マンゴーの魅力を引き出すレシピを学ぶ。

■手間ひまをかけた栽培方法に一同感心

まずはアップルマンゴーと呼ばれる品種「アーウィン」が育つ農園を見学。完熟すると自然に落ちるため、一つひとつネットで包み、食べ頃の実を受け止めるように栽培している。マンゴーの下に反射板を敷き、果実全体にむらなく陽が当たるように工夫するなど、手間ひまをかけた栽培方法に一同感心。

ずっしりと重みのある完熟マンゴーを収穫したあとは、その場で試食。魚の三枚おろしのように切り分けたマンゴーは果汁あふれるみずみずしさで、「甘味と後味のすっきり感がいいですよね。甘いだけじゃない」（相葉）と上品な味わいに大興奮。

鎧塚は商品として使いにくい種の周りの果肉を修行時代によく食べていたそうで、相葉らも実際にその部分を試食。夢中でかぶりついていると、鎧塚が「薄い種になるまで僕も食べていましたね」と振り返るひと幕も。

■相葉がプロの技「シャルロット生地＆ムース作り」に奮闘

鎧塚が最初に教える「焼きマンゴー」は、スライスしたマンゴーにはちみつをかけてオーブンで焼いた気軽に楽しめるレシピ。「甘味が増す」（相葉）と生とは違う濃厚な味わいに驚く。鹿児島名物をアレンジした「マンゴーわらび餅のしろくま」は、カスタードに似たアングレーズソース、練乳、かき氷、マンゴーわらび餅を幾層にも重ねる。相葉は仕上げにしろくまの顔をデコレーション。ぷるんとしたわらび餅がアクセントになった、見た目にも楽しい一品だ。

「シャルロットマンゴーロール」では、絞って焼き上げるシャルロット生地作りに挑戦。卵白と卵黄を分けて仕立てる“別立て”を行うことで、サクッと軽やかな食感に仕上げる。相葉が絞り袋に入れた生地を天板に一つひとつ丁寧に隙間なく絞っていくと、初挑戦とは思えない出来栄えに鎧塚は「びっくりするぐらい上手！」と絶賛。相葉は「几帳面なんですよね」と話しながら真剣に作業を進める。焼き上げた生地に生クリームとマンゴーを合わせ、華やかなロールに仕上げる。

「マンゴーがフレッシュですごい」（相葉）、「生地も生クリームもうまい」（小峠）とフレッシュなマンゴーと軽やかな生地の組み合わせを堪能する。

さらに、同じシャルロット生地を使って「シャルロットマンゴームース」を作ることに。なかでもポイントとなるのが、鎧塚が「ちょっと難しい」と話すイタリアンメレンゲ作り。118度まで煮詰めたシロップを、泡立てた卵白に少しずつ加えていく繊細な工程に一同集中。

小峠が卵白を泡立て、相葉が慎重にシロップを注ぐと、鎧塚も「悪くないですよ」と納得の表情を見せる。出来上がったムースは、相葉が鎧塚に教わったプロの技を生かし、マンゴーと生クリームで華やかに飾り付け。見事な仕上がりに、あばれる君も「きれいじゃないですか」と称賛。試食では「ムースが濃厚でおいしい！ 生地もいいですね」（相葉）、「口どけがすごい」（あばれる君）となめらかな食感に感動する。

そして、鎧塚お気に入りの「マンゴーのミルヒライス」は、ご飯にアングレーズソースを混ぜてマンゴーをのせたシンプルな一品。どんな味になるか想像がつかず興味津々の一同だったが、食べてみると「タピオカみたい」（相葉）、「不思議と合いますね」（小峠）と驚き、お米とマンゴーが織りなす新感覚の味わいを楽しんだ。

■次回はハワイ!?相葉と鎧塚は夢膨らませる

調理の合間には、視聴者から「つい予測してしまう、身近なものはありますか？」という質問を紹介。相葉は「信号待ちをしているときに、青になるまでの時間を数える。ハマったときにめっちゃ気持ちいい！」と日常の楽しみを明かす。

一方、毎年『M-1グランプリ』の放送を観ながら芸人たちの出番順を予想しているという鎧塚。令和ロマンが連覇した年には、1番から10番まで出番順をすべて的中させたと明かし、一同を驚かせる。

さらに、鎧塚が「次回はハワイですかね」と切り出すと、一同は大盛り上がり。相葉も「ハワイいいですね！ どういうスイーツがあるんですかね？」と興味津々。「ココナッツ」と鎧塚が挙げると、「アサイー」と相葉もすぐさま反応し、次回への期待も膨らませながら、和やかなやりとりを繰り広げた。

旬のマンゴーを使った鎧塚流絶品スイーツと、意外な素顔がのぞくトークが詰まった、今夜の『相葉マナブ』をお見逃しなく。

番組概情報

テレビ朝日『相葉マナブ』～マナブ！旬のマンゴーで絶品スイーツを作ろう！～

06/07（日）18:00～18:56

出演：相葉雅紀、小峠英二（バイきんぐ）、あばれる君

ゲスト：鎧塚俊彦（トシ・ヨロイヅカ）

■関連リンク

『相葉マナブ』番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/aibamanabu/