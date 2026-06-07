タイ・バンコクで「水かけ祭り」に参加した人たち＝2026年4月（バンコク都提供・共同）

タイで仏教暦の正月ソンクラーンを祝う「水かけ祭り」が外国人観光客誘致の起爆剤となっている。首都バンコクを中心に水鉄砲を抱えて街中を練り歩き、互いに水を噴射して楽しむイベントとして人気が上昇。バンコクのチャチャート知事は「国際フェスティバル化している」と指摘し、伝統文化の発信強化と観光客増加を歓迎する。（共同通信バンコク支局＝伊藤元輝）

ソンクラーン期間は4月13〜15日で祝日。年長者の手や仏像に水を注ぐ儀式が、水を掛け合って祝う祭りの形に発展した。タイ人は故郷に帰省して参加するのが一般的だが、最近の都市部ではイベント化しており観光客も参加する。同じ仏教国のミャンマーやカンボジアなどにも水かけ祭りの文化がある。

4月は常夏のタイでも特に暑い時期。2026年は期間中の気温が40度に迫った。バンコクでは祭り期間の数日前からホテルに若い外国人の姿が目立ち始め、中心部のシーロムやサイアムでは一時身動きが取れないほどの群衆が集まった。バンコク都によると、祭りの参加者は前年同期比93％増の約500万人に上った。

路上には水鉄砲を売る屋台のほか、補給用の水をタンクで販売する店も出る。水着の人も多く、スマートフォンを守る防水ポーチも飛ぶように売れる。トラックを借りて荷台から水を“発射”する豪快な参加者も。祭りに参加していない通行人らも望まぬ形で水をかけられる恐れがあり、当局は水を噴射する相手を慎重に見極めるよう注意喚起した。

タイで観光は主要産業だが、イラン情勢の悪化で中東経由の航空機の減便や原油価格高騰の影響を受けている。地元紙は「ソンクラーンが観光業を救った」と報道。アヌティン首相は仏教暦の新年のメッセージで盛り上がりを歓迎し「伝統文化を大切にし、外国人客をもてなそう」と呼びかけた。

タイ・バンコクで「水かけ祭り」に参加した人たち＝2026年4月（バンコク都提供・共同）

タイ・バンコクで「水かけ祭り」に参加した人たち＝2026年4月（バンコク都提供・共同）

タイ・バンコクで「水かけ祭り」に参加した人たち＝2026年4月（バンコク都提供・共同）