阿部慎之助氏の巨人軍監督辞任で球界が騒然とするなか、チームの勢いに変化をもたらすセ・パ交流戦が繰り広げられている。江本孟紀氏（78）、中畑清氏（72）、達川光男氏（70）による本誌名物対談企画「ENT座談会」で、今後の2026年ペナントレースの行方について語り合った。【前後編の後編】

【写真】江本孟紀氏、中畑清氏、達川光男氏で行った「ENT座談会」

サトテル進化で阪神盤石

江本：阿部が監督を続けていても今季の巨人はしんどかったと思いますよ。岡本（和真）が抜けた穴は埋まらず、一貫性のあるオーダーを組めていません。戸郷（翔征）が復活したかもまだ怪しい。

達川：村田兆治さんと同じで、理にかなったフォームじゃない。

江本：ベテランの田中将大と則本昂大が先発ローテにいるのも本来はおかしな話です。でも最近のバッターは150キロを想定したスイングをするから、田中の140キロにタイミングが合わず振り遅れてるわけです。

中畑：期待感を持てる若手もほとんどいないなぁ。泉口（友汰）は巨人で唯一新しく育った野手。新人投手の竹丸（和幸）も別格で、彼がいなかったら今季はどうなっていたことか。

江本：下馬評の高かった阪神はルーキーの立石（正広）がいい。森下翔太並みのスイングで、バッティングに粘りがある。

達川：立石は元巨人の長野（久義）をお手本にして、打席ではホームベースからスパイク1足分離れます。長野は頭部に死球を受けてから怖がってベース盤から離れていたけど、立石はただ長野の打ち方がカッコいいからマネしているとか。

中畑：サトテル（佐藤輝明）は三冠王を獲るんじゃない？ 一本足をやめてすり足にしたのが成長の最大の要因で、ボール球を見極めるようになり、どんなピッチャーにも合わせられるようになった。

江本：掛布（雅之）に似てきたよな。

達川：サトテルはオフに広島で柳田（悠岐）の自主トレに参加していたので一緒にメシを食ったけど、生意気かと思ったら穏やかですごくイイ奴やった。フリー打撃でも外国人選手より飛ばすし、岡ちゃん（岡田彰布・前監督）にチクチクいじられても笑って流せる度量がある。近畿大出身の選手は大御所の有藤（道世）親分を筆頭に動じません。

江本：阪神打線は近本光司が死球でケガをした影響を感じさせず、穴がなくなっている。投手陣は高橋遥人の出来が信じられないほど良い。内容的には「江夏豊の再来」と思えるほど。阪神に不安があるとしたらリリーフだろうね。

中畑：石井（大智）の不在が大きいね。石井の復活はないの？

江本：無理です。今はドリスと岩崎優を上手にやりくりしているけど、石井のように固定できないところが泣き所かな。

達川：その面では藤川（球児）監督の投手起用がお見事です。今季は球数が多くなっても完投できそうだったら投げさせる采配が目立ちます。

江本：セは阪神が頭一つ抜け出しそうだけど、ヤクルトがどこまで続くか。

中畑：ヤクルトがこんなに安定した勝ち方ができるとは夢にも思わなかった。先発が頑張って中継ぎが安定して、抑えはキハダという勝ちパターンをしっかり持っている。

江本：ヤクルトが強いのは我々解説者がみんな最下位予想したおかげですよ。どうせ俺たちはダメと気楽にやれるじゃない。

達川：そう。でも優勝を意識したらどうなるか。

中畑：開幕直後のイケイケ軍団がインパクトあったね。ファンに元気を与えて野球界に新しい風を吹かせてくれた。

江本：池山（隆寛）采配は中畑さんに似ている？

中畑：完全にパクられている（笑）。負けている時でもノー天気に大笑いするのはなかなかできない。俺の場合は……演出でした。

江本：いやいやこの人は演出じゃなかった。池山も中畑さんも人間性がそのまま出ているんです。これはとても大事なことで、監督の明るさが作り物のチームは勝てません。ヤクルトは勝っても負けても明るくないといけないチームで、池山はヤクルトに合っている。ただあの帽子の被り方と眼鏡は田舎のオヤジみたいだからやめてほしい（笑）。もともとカッコいい選手だったけど、二軍に6年もいると田舎暮らしに慣れてしまったのかな。

達川：でも彼にとってはその6年間がとても大きかったですよ。池山は誰がボロで誰が働く選手かようわかっとる。

「ゾンビたばこ」の影響

達川：ヤクルトの開幕3連勝は相手がDeNAなのが大きかった。

江本：5月には正捕手で人気も高い山本祐大をトレードでソフトバンクに出した。ドラ1で獲った松尾（汐恩）を育てれば優勝できるというデータがあったらしい。DeNAは何でもデータだから。

中畑：そのデータを出すのは野球経験のない奴だから話にならないよ。

達川：山本が出たのを現場はみんな驚いています。せっかく中畑さんが立て直して客も呼んだのに今季のDeNAはいい外国人選手がいなくなってクソ弱い。中日は交流戦で好スタートを切ったし、最終的にDeNAが最下位になると思うよ。

中畑：そう言う達ちゃんのカープの「ゾンビたばこ事件」はどうなのよ。

達川：影響はあると思います。カープの春季キャンプは明るさが取り柄だけど今年は暗かった。新井（貴浩）監督にもつまらんプレッシャーがかかって、選手も思い切りガッツポーズせず控えめにプレーしています。

中畑：パは西武が予想外の躍進だな。DeNAからFAで移籍した桑原（将志）が天性の明るさでリーダーシップを執ってチームを良い方向に変えた。4番のネビンも当たっている。

達川：大本命のソフトバンクは藤井（皓哉）とモイネロの不在が痛く、日ハムは左腕のリードが抜群なキャッチャーの伏見（寅威）を阪神にトレードしたことが苦戦の原因でしょう。

中畑：それでもトータルで考えたらソフトバンクが優勢で、日ハムとの争いになるのでは。

江本：ヤクルト対西武が日本シリーズになったら我々には仕事がないので、やっぱり阪神と日本ハムに戦ってほしい。第二パターンは巨人とソフトバンクかな。今回、世間を騒がせた巨人には本当にきっちり強いチームになってほしい。ジャイアンツは叩かれてナンボ。情けをかけられているようじゃダメだよね。

達川：過去を振り返ると王（貞治）さんも長嶋さんも歴史を作った人が巨人の監督をやっているから、ゴジラ松井はいずれやらなきゃいけないよね。時機はともかく、松井監督誕生まで誰かOBでワンクッション挟めばいい。

中畑：準備はいつでもできています！（笑）

▼▼▼前編記事▼▼▼

【はじめから読む→】巨人「阿部監督の後継」は誰になるのか？松井秀喜氏か、高橋由伸氏か、原辰徳氏か？大いに語り合う

【プロフィール】

江本孟紀（えもと・たけのり）／1947年、高知県生まれ。1971年に東映入団。1972年に南海に移籍し、エースに。1976年に阪神に移籍し、1981年の引退後は参院議員、タレントとしても活躍。

中畑清（なかはた・きよし）／1954年、福島県生まれ。1976年に巨人入団。「絶好調男」として定着。引退後はDeNAの監督を務めた。現在は巨人OB会の会長を担う。

達川光男（たつかわ・みつお）／1955年、広島県生まれ。1978年、広島に入団し正捕手に。引退後は広島監督などを務め、ソフトバンクでヘッドコーチとして日本一を経験。

※週刊ポスト2026年6月19日号