英国営放送「BBC」がスウェーデン代表を特集

北中米ワールドカップ（W杯）で日本代表と対戦するスウェーデン代表が注目を浴びている。

英国営放送「BBC」が現地時間6月5日に、同代表を特集した記事を掲載した。

スウェーデン代表は今大会の欧州予選グループBで0勝2分4敗と4チーム中最下位となったが、UEFAネーションズリーグ2024-25でグループ優勝したことにより、欧州予選プレーオフ（PO）に進出。同予選ではウクライナ、ポーランドを立て続けに破り、2大会ぶり12度目のW杯出場を決めた。

一時は予選での不振により危機的状況に陥っていたが、新たに就任したグラハム・ポッター監督のもとで劇的な復活を遂げた。「限られた準備期間のなかで、現実的なアプローチへとかじを切ったことが見事に功を奏した」とBBCは評価した。

BBCはイングランド1部リバプールFWアレクサンデル・イサク、同1部アーセナルFWヴィクトル・ギェケレシュに注目。同メディアは「彼らのような実力を持つストライカーを擁する国は世界でも数少ない」と伝えた。今季プレミアリーグで14得点を奪って、リーグ制覇に貢献したギェケレシュに、2024-25シーズンにニューカッスル・ユナイテッドでリーグ戦34試合23得点と大活躍したイサクの凶悪2トップを高評価した。

一方で選手層の薄さを指摘。1994年アメリカ大会で3位入りした躍進は難しいと見ている。同メディアは「ポッターが魔法を編み出したとしても、その再現の可能性は極めて低い」と評した。同代表は現地6月25日午後6時（日本時間同26日午前8時）にダラス・スタジアムで日本代表と対戦する。（FOOTBALL ZONE編集部）