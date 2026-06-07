帝京大可児高・仲井正剛監督が絶賛する鈴木淳之介の「傾聴力」

5月15日の北中米ワールドカップ（W杯）日本代表メンバー発表日。

車を運転していた帝京大可児高の仲井正剛監督は、スマートフォンから鳴りやまないLINEの通知音によって、教え子であるDF鈴木淳之介の代表入りを確信した。自身の指導者人生において初となるW杯選手の誕生。しかし、そんな歴史的快挙の瞬間であっても、眼前の仕事を優先して平常心を保ち、常に冷静で自らの信念を貫く――。今回の仲井監督へのインタビューでは、鈴木との中学時代の出会いから濃密な高校3年間、プロ入り後の挫折と飛躍を経て大舞台へ辿り着いた教え子の軌跡について、余すところなく本音で語ってもらった。（取材・文＝安藤隆人／全4回の1回目）

メンバー発表当日、仲井は試合があった大阪から、岐阜県にある帝京大可児高グラウンドである夕方の練習に向けて車を走らせていた。オーディオ関係は一切電源を入れず、車の運転に集中。すると、スマートフォンからLINEの通知音がどんどん聞こえてきた。一切見なかったが、その鳴りやまない音に安堵の表情を浮かべたという。

「運転に集中したかったので、メンバー発表のライブ配信を見ずに、何も情報を入れないようにしていました。でも、おそらくスマホが鳴り続けたら入ったし、何も鳴らなかったら『落選したんだな』と思うようにしていました。そうしたら前者だったので、これは『入ったんだな』と思いましたね」

そんな仲井と鈴木の出会いは、鈴木がまだ中学3年だった時のことだった。

「僕の出身チームである岐阜VAMOSジュニアユースの恩師から、『今年の中3で見てもらいたい選手がいる』と連絡があって、見に行ったのが始まりでした」

当時、仲井は帝京大可児の監督から一度退き、中部大学で指揮を取っていた。だが、ちょうどその時、2019年から帝京大可児の監督に復帰することが決まっていたのだった。それもあり、仲井のもとに鈴木の情報が入り、練習参加が実現すると、その才能に衝撃を受けたという。

「当時、多くのカテゴリーが1つのグラウンドで練習をしていたので、トップチームも狭いスペースで練習をしていたんです。淳之介をトップの練習に入れて、パスコントロールやパスゲームをやっても全くボールを奪われないんです。パスミスもしないし、ボールをきちんと意図ある場所に止めて、相手のプレスをかいくぐって正確にプレーする。そんな選手なかなかいなかったので、すぐにこの子には来てもらおうと決めました」

当時のチームは帝京大可児中学が全国でも結果を出し始めた時期。新入学の選手はほとんどが中学からの内進生で、外部から来る選手は少なかった。それでも仲井は鈴木が持つスペシャリティーに惚れ込んで決断を下したのだった。

だが、入学してから1年目はスペシャリティーこそ発揮をするが、サッカー選手としては仲井が求める基準までは至っていなかった。

「練習参加の時はスモールフィールドだったので、彼の武器が発揮しやすかったのですが、いざ高校レベルの試合になると、運動量が圧倒的に少なかったんです。ボランチで相変わらずボールを一切奪われないところは『やっぱり凄いな』とは思うのですが、奪ってからはパスで周りを使うプレーばかりして、自分から前に飛び出していかない。縦のプレーエリアがもの凄く狭くて、僕が高校で大事にしていたボールを動かしながら前にどんどん湧き出していくサッカーでは、あまりにも推進力が足りなかったんです」

1年間、仲井は常に前に仕掛ける姿勢や、エリアを飛び出していくプレー、前に関わり続けるプレーを指導し続けた。だが、なかなかうまく表現できず、結果としてセカンドチームがメインとなり、トップの公式戦にはほぼ絡むことができなかった。だが、その状況でも仲井には“ある確信”があったという。

「なかなかプレーで表現できない現状はありましたが、彼は僕を始め、周りの人間の話をしっかりと真剣に聞くんです。聞いた上でそれを自分の中で整理をして、練習から取り組もうとする。その姿勢ははっきりと分かったので、『何かきっかけを掴めたら必ず成長をする』と思っていました」

後に仲井はさまざまなメディアで彼の最大の武器を『傾聴力』と口にしている。自分から質問をしてきたり、意見を求めてきたりする人間ではないが、人の話は真剣にかつ自分と照らし合わせてから、大事な部分は自分の心にしまっておく。要するに黙々と自分の引き出しを増やしていくことができる選手だった。

その傾聴力が形となって現れたのが、高校1年生の秋の練習試合だった。この試合で仲井は鈴木を右サイドバックで起用した。その前の練習からずっとセントラルプレーヤーだった彼にサイドバックをさせていたのは、オーバーラップやインナーラップなどで、エリアを飛び出していく感覚や縦に攻撃に関わっていく感覚を学んでほしかったからだった。

するとその試合で鈴木は大きく化けた。右サイドからロングスプリントをしてオーバーラップを仕掛けると、そのままドリブル突破をして正確なクロスをゴール前に供給したのだ。このプレーにベンチで見ていた控えの選手たちやピッチの選手たちまで「すげえ！」と大歓声が起こったという。

「あの時の光景は今でもはっきりと覚えています。淳之介がアジリティーやスプリントのトレーニングをしても数値が高いことは知っていましたが、あのオーバーラップは今まで誰も見たことがないようなプレーだったし、ダイナミックで、かつクロスに至るまでスピード、強度、技術ともにスペシャルな攻撃参加だったんです。ベンチから『あの淳之介が！』という驚きの声も挙がっていましたし、とにかく周りが沸きに沸いたんです」

この時も仲井は周りにはクールに装っていたが、実は心の中では震えが止まらなかった。自分の中で思っていたことが確信に変わった瞬間だったからこそ、「この選手はもっともっと伸びる」と指導者として気を引き締めた瞬間であり、高揚感も同時に沸き起こっていた。

「このプレーをボランチでやるんだ」

そう伝えると、鈴木は真剣な表情で聞いて頷いた。いよいよ上のステージに駆け上がる時がきたと思っていた2020年、世界中は新型コロナウィルス感染症拡大によって、サッカーをする時間も止められてしまった――。（安藤隆人 / Takahito Ando）