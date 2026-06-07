＜いぎなり東北産 RE：STRAT 新たなステージへ＞

メジャーデビュー2ndシングル「デコ！」好評発売中のいぎなり東北産。「いぎなり東北産 RE：STRAT 新たなステージへ」第5回のテーマは「私のルーツ、東北のあの場所」に決定！ メンバーに今の自分を形作った東北の思い出の場所をたどってもらい、エピソードをつづってもらいます。

◇ ◇ ◇

日刊スポーツをご覧のみなさま、こんにちは！ 岩手県産の、桜ひなのです！ 今回のテーマは、「私のルーツ、東北のあの場所」です！

またもや難しい！ でもこういう機会がないと考えることのないことだから素敵！ たくさん考えてみてふと思いついた場所は、仙台から岩手までの「高速バスの中」でした！

「ええ？！ 高速バスの中〜？！」って思うかもしれないけど、当時の私にとってはすごく長くて濃い時間で。小中学生の頃の私にとって、2時間半ってとっても大事な時間だったし、みんなが帰宅してお風呂に入り終わったくらいの時間でもまだ私はバスの中で、「この時間をどうにか有効活用したいっ！」って気持ちが大きかったです。

幼いながらに当時ノートに色々書き留めていたことがあって、ダンスやボイストレーナーの先生に言われたところの復習をしたり、振りビデオを見直してこういう所直そうかなとか、ここ振り間違っている子いる！ みたいな(笑い)。あとは、次のライブはこういうことしてみようかな〜とか、とにかく色んなことをノートにまとめるっていう作業をしていました！

あとは、アニメを見たり、大好きな先輩のライブ映像を見たり！ 今となっては恥ずかしく感じるエピソードもあるけど、とにかく「この時間を大切にしたいっ！」と思っていました！

バス停に着いたらお母さんが車で迎えに来てくれて、お家に帰ったらフルーツを切ってくれたり、おなかがすいていたらご飯を作ってくれたり、そんな支えがあったから乗り越えられていたのはあるかも…。母に感謝…。

子供ながらに、このソーラーパネルが見えるってことはあとこの位か〜とか、いろいろ考えながら移動していました！ そう思うと、今でも遠くから東北産のライブに来てくれている方々には大感謝ですっ！ テーマに沿っていたかは分からないけど、これが私のルーツです！

◆桜（さくら）ひなの 2004年（平16）5月6日生まれ、22歳の岩手県産。目標は歌でみんなを喜ばせること。愛称は「ひなもん」。メンバーカラーはオレンジ。

◆いぎなり東北産 メンバー全員が東北出身の女性アイドルグループ。15年に結成し、東北を盛り上げるべく東北を拠点に活動。3月18日にメジャー2ndシングル「デコ！」がリリース。5月22日、1st写真集「MADE IN TOHOKU」発売。