「まるで海の宝石箱や～」。グルメリポートでおなじみにの彦摩呂さん。思わず食べてみたくなる、臨場感あふれるリポートを支えるのは、忘れもしない子どもの頃に食べた母の味だったそう。裕福だった暮らしから、両親の離婚で母子家庭へ。仕事を掛け持ちしながら食べ盛りの男児2人を育てあげた母は、どんなに忙しくても、手作りのご飯だけは欠かさなかったといいます。

【写真】「お母さんお美しい」おぼっちゃん時代の彦摩呂さんと兄、母の3ショット （4枚目/全14枚）

ある日を境に、アルバムの写真がガラッと変わった

── 彦摩呂さんは、もともと裕福なご家庭の次男として生まれ育ったものの、5歳頃にご両親が離婚され、生活が大きく変わったそうですね。大きなギャップを感じたことはありましたか？

グルメのお仕事を中心に全国を飛び回る彦摩呂さん

彦摩呂さん：一番よく覚えているのは、アルバムの写真がガラッと変わったことですね。4歳頃までは、いいジャケットを着て、お帽子をかぶって、椅子の上に座らされて、おばあちゃまと撮ったりしていたんですよ。でも、アルバムの次のページをめくると、急にすごく庶民的な写真になるんです。ヨレヨレのランニングシャツに半ズボン、サンダルを履いて、アイスキャンディーを持って、「いぇーい！」って（笑）。

ただ、僕は両親が離婚したことは、子どもながらにそんなにショックじゃなかったというか、母と兄と3人で仲よく楽しく暮らしていた記憶があります。母がとにかく明るい人で、愛情いっぱいに育ててくれたんですよ。新しいおもちゃが流行ったら「買っておいで」とおこづかいをくれたことも。「父親がいないから、あそこの家は…」と言われたくなかっただろうし、父親がいないことを引け目に感じるような子どもに育てたくなかったのかもしれません。

仕事を掛け持ちして食べ盛りの息子を育てた母

── お母さんは、仕事を掛け持ちしながらお兄さんと彦摩呂さんを育て上げたそうですね。

彦摩呂さん：兄が、サッカー強豪の私立北陽高校（現：関西大学北陽高等学校）に進学して、国体にも出場したんです。私立の学校って、学費が年間150万円くらいかかるから、母は、昼間は会社勤めをして、夜は近くのドライブインの食堂で食器洗いの仕事に行き、家に帰ったら今度は近所のおばちゃんから内職の仕事をもらってきて、おこたに入りながら肩こりに効く絆創膏の磁石を貼る作業をして…と、とにかく日がな1日仕事をしていました。

僕は今、当時の母の年齢をとっくに超えてますけど、母は、あの頃若かったので、女性として自分の人生を考えるチャンスもあったと思うんです。それでも、食べ盛りの子どもをひとりで育てる不安を抱えながら、どうにかして子どもたちにご飯を食べさせんとっていう強い思いで、日々必死だったんだろうと想像したら、もう感謝しかないですね。常に子どもを一番に思っていてくれたんだろうなと思うんです。

── ひとりで子ども2人を育てるのは並大抵ではないと思います。

彦摩呂さん：もう本当にすごいなと。しかも、どれだけ働いて帰って来ても、手作りのご飯を食べさせてくれたんですよ。昼間の仕事から帰ってきたら、ご飯を作って、「行ってくるわ」って今度は食堂の洗い場に行って。今でこそ、働くお母さんをサポートする冷凍食品やサービスってたくさんあると思いますけど、当時はそういうのがなかったから、手作りのご飯なんて、すごく大変だったと思うんですよ。

小学校のころは、毎日学校が終わったらザリガニを釣ったりして友達と遊んでたんだけど、家に帰ると母が「体中ドロドロやんか。早く服脱いでお風呂入り」って必ず声をかけてくれました。ハンバーグのときは家じゅうにケチャップの匂いが充満してて、僕には「今日はハンバーグなんや」ってわかって。それが嬉しくてね。

ケチャップの匂いが部屋に充満した思い出の味

── お母さんのハンバーグが、彦摩呂さんの幼少期の幸せな思い出の象徴なんですね。

彦摩呂さん：そうですね。僕、5年くらい前に実家に帰ったとき、グルメリポーターの仕事に携わってから30年くらい経ってたんですけどね、母に言ったんですよ。「子どもの頃に作ってくれたハンバーグを作ってくれんか？」って。そうしたら母は、「ああ、あれよう作ってたな、久しぶりに作ろうか」って作ってくれました。

母のハンバーグは、玉ねぎのみじん切りがちょっと荒くてね。フライパンに7、8個並べて、まとめて焼くんですよ。焼くだけだと中まで火が通らないから、途中でケチャップとウスターソースを投入して、隙間にはにんじんを入れて。ふたをして、煮込みハンバーグにするんです。

そのハンバーグを、何十年かぶりに母に作ってもらってひと口食べたんですよ。そしたら、「あのときの、おかんの味や…！」ってもう感動して。

2015年、お母さんとの貴重なツーショット

── 変わらない、お母さんの味だったんですね。

彦摩呂さん：そうなんです。僕は有名なホテルのシェフや洋食の巨匠といわれるシェフのハンバーグを食べてきてたけど、それとは比べられない味わいというか。そんで、味覚につながる記憶というのか、ザリガニ釣りのとき友達とケンカして口きかへかったけど、あとで仲直りしたこととか、次の日の弁当にもハンバーグが入ってて嬉しかったこととか、子どもの頃の懐かしい記憶が一気に蘇ったんです。

僕、そのとき、「あぁ、食べ物ってこういうことなのか」と身に染みたんですよ。母が手作りの料理を通して僕たちに何をしてくれたのか。当時、母はただ必死だったかもしれません。でも、一生懸命育ててくれたなかで、手作りのご飯を通して、僕らにかけがえのない思い出をつくってくれてたんだなって。

もちろん、母は食育をしようなんて思っていなかったと思います。でも、僕はそういう体験をした。そのことを身体で実感したときに、食べ物には、胃袋だけでなく、心も満たす物語があることに気づいたんです。食に携わる仕事をしている以上は、そのことを大事にしたいし、物語をちゃんとキャッチできるおっちゃんになろうと思ったんです。そこからグルメリポーターの仕事に拍車がかかっていって、太っていったという。

── お母さんが彦摩呂さんたちのために作っていたハンバーグは、どんな名店のハンバーグも及ばない、特別なごちそうですね。

彦摩呂さん：本当にそう。ハンバーグ1個で、こんな幸せな思いができるんだと実感して以来、食の大切さを世の中のお母さんに伝えたい。そんな思いが高じて、食育インストラクターの資格を取ったんですよ。

世の中のお母さんたちには、何かひとつでもいいから、子どもと食べ物の思い出を作ってほしいなって思いますね。もし忙しくて料理を作るのが大変だったら、買ってきたパンでもいいから、半分こして、子どもの目を見ながら「おいしいなあ」って笑い合いながら食べてほしい。そういう思い出って、大人も子どもも関係なく、心を豊かにしてくれると思うんです。

取材・文：たかなしまき 写真：彦摩呂