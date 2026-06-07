¡Ú¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¡ÛÇÈÍð¥à¡¼¥ÉÉº¤¦°ÂÅÄµÇ°¡¡¹Ó¤ìÇÏ¾ì¤â¶ì¤Ë¤·¤Ê¤¤ÉúÊ¼£³Æ¬¤¬·ã¥¢¥Ä¤ÊÇÛÅö¤ò¤â¤¿¤é¤¹
¡¡»Ä¤ê£²Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿½Õ¤Î£Çµ¥·¥ê¡¼¥º¡£º£½µ¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢½Õ¤Î¥Þ¥¤¥ë²¦·èÄêÀï¤È¤Ê¤ë£Çµ°ÂÅÄµÇ°¡Ê£¶·î£·Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤À¡£
¡¡NHK¥Þ¥¤¥ë£Ã¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¤Î£µ½µÏ¢Â³¤Î£Çµ³«ºÅ¡£ÀïÁ°¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡Öº®Àï¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢°ÂÅÄµÇ°¤â¤½¤ì¤é¤ÈÆ±ÍÍ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î¡ÖÂçº®Àï¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¾¡ÇÏ¡Ù¤ÎÌî¸ýÀ¿µ¼Ô¤â¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖºòÇ¯¤Î¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤È£Ç£É¥Þ¥¤¥ëCS¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤òÀ©¤·¤¿¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤¬ÉÔºß¡£Á°Áö¤Î£Ç¶¥Þ¥¤¥é¡¼¥º£Ã¡Ê£´·î26Æü¡¿µþÅÔ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤ò²÷¾¡¤·¤ÆÉü³è¤ÎÏµ±ì¤òµó¤²¤¿¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥º¡¼¥à¤âÄ¾Á°¤ËÎ¥Ã¦¤·¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ëº®Àï¥à¡¼¥É¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢²áµî10Ç¯¤Î·ë²Ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¡¢£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ï¤ï¤º¤«£±¾¡¡££²Ãå£³²ó¡¢£³Ãå£´²ó¤È¼´¤È¤·¤Æ¤Ï°ÂÄê¤·¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ¬¡Ê£±Ãå¡Ë¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤Î¿®ÍêÅÙ¤Ï¤«¤Ê¤êË³¤·¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡Öº®Àï¡×¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÇÈÍð¤ÎÆ÷¤¤¤¬¥×¥ó¥×¥ó¤¹¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢Ìî¸ýµ¼Ô¤Ï¾å°Ì¿Íµ¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÌÌ¡¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²ûµ¿Åª¤ÊÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¡£
¡ÖºòÇ¯¤Î½Õ½©¥Þ¥¤¥ë£Çµ¤Ç¡¢¤È¤â¤Ë£²Ãå¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¬¥¤¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¡Ê²´£·ºÐ¡Ë¤Ï¼ÂÀÓ¾å°Ì¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë£·ºÐ¡£¥É¥Ð¥¤¤«¤é¤Î±óÀ¬µ¢¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥È¥í¥ô¥¡¥È¡¼¥ì¡Ê²´£µºÐ¡Ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢£Ç·Åìµþ¿·Ê¹ÇÕ¡Ê£²·î10Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¡¢£Ç·¥¨¥×¥½¥à£Ã¡Ê£µ·î£¹Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤ÈÏ¢¾¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç½ÎÏ¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ºÇ½ªÅª¤Ë¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢ÏÈ½ç¤äÎ®¤ì¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢½µÃæ¤ÎÂæÉ÷¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤«¤é¤·¤Æ¡¢Æ»°¤Î¹ªÀÛ¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢Ìî¸ýµ¼Ô¤Ï¡Ö¤¤¤º¤ì¤âÄ´»Ò¤¬¤è¤¯¡¢¤³¤³¤ËÉ¸½à¤ò¥Ô¥¿¥ê¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦£³Æ¬¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡££±Æ¬ÌÜ¤Ï¡¢¥ê¥¹¥Æ¥Ã¥É¶¥Áö¤ÎÍìÍÛ£Ó¡Ê£²·î14Æü¡¿µþÅÔ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¡¢£Ç·¥À¡¼¥Ó¡¼¶ª¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥È¥í¥Õ¥£¡¼¡Ê£´·î£´Æü¡¿Ãæ»³¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤ÈÏ¢¾¡Ãæ¤Î¥¹¥º¥Ï¥í¡¼¥à¡Ê²´£¶ºÐ¡Ë¤À¡£
°ÂÅÄµÇ°¤Ç¤Î°ìÈ¯¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥¹¥º¥Ï¥í¡¼¥à¡¡photo by ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ/¥¢¥Õ¥í
¡Öº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢£¹Ãå¡¢£±Ãå¡¢£±Ãå¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¡£¤¹¤Ù¤Æ¥Þ¥¤¥ëÀï¤Ç¡¢£³Àï¤È¤â¥á¥ó¥Ð¡¼ºÇÂ®¤Î¾å¤¬¤ê¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢ÌµÂÌ¤Ê»ÅÁð¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¶¥Áö¤Ø¤Î½¸ÃæÎÏ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢½ª¡Ê¤·¤Þ¡Ë¤¤¤Î¥¥ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í450kgÂæ¤À¤Ã¤¿ÇÏÂÎ½Å¤â460kgÂæ¤È¤Ê¤ê¡¢ÂÎ¤Ë¸ü¤ß¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡££¶ºÐ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤¬¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥Ô¡¼¥¯¤È¸«¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤·Æ»°¤¬»Ä¤Ã¤ÆÄ¾Àþ¤ÇÇÏ·²¤¬¥Ð¥é¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¡¢ÆÍ¤È´¤±¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡Ìî¸ýµ¼Ô¤¬¿ä¾©¤¹¤ë£²Æ¬ÌÜ¤Ï¡¢¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ú¥ó¥¹¡Ê²´£µºÐ¡Ë¤À¡£
¡Ö¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Ï¹ñ»Þ±É±¹¼Ë¤ÎÄêÇ¯¡¦²ò»¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î½Õ¤«¤éÅÄÃæÇî¹¯±¹¼Ë¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸¹ñ»Þ±¹¼Ë¤Î´ÉÍýÇÏ¤À¤Ã¤¿¥¹¥Æ¥ì¥ó¥Ü¥Ã¥·¥å¡ÊÌÆ£µºÐ¡Ë¤¬µÜÅÄ·É²ð±¹¼Ë¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¡¢Á°Áö¤Î¥¨¥×¥½¥à£Ã¤Ç£²Ãå¤È¹¥Áö¡£¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢Å¾±¹¤Ë¤è¤ëÄ´¶µÊý¿Ë¤ÈÄ´¶µÊýË¡¤ÎÊÑ²½¤¬¡¢¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ú¥ó¥¹Éü³è¤Ø¤Î°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½¤Ë¡¢£Çµ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º£Ã¡Ê11Ãå¡£12·î£·Æü¡¿Ãæµþ¡¦¥À¡¼¥È1800£í¡Ë¤ä£Çµ¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼£Ó¡Ê£¹Ãå¡££²·î22Æü¡¿Åìµþ¡¦¥À¡¼¥È1600£í¡Ë¤Ç¤ÏÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á°Áö¤Î¥Þ¥¤¥é¡¼¥º£Ã¤Ç¤ÏÃæÃÄ¤ÇÀÞ¤ê¹ç¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ãå½ç¤Ï£·Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆâÍÍø¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢£¸ÏÈ16ÈÖ¤È¤¤¤¦³°ÏÈÈ¯Áö¤Ç¾¡¤ÁÇÏ¤È¥³¥ó¥Þ£´ÉÃº¹¤Ê¤é°¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ¸å¤â¤·¤Ã¤«¤êµÓ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£
¡¡¤³¤ÎÃæ´Ö¤âÆâ¤Ø¥â¥¿¤ì¤ëÊÊ¤ò½Ð¤µ¤º¡¢ÎÏ¶¯¤¯Æ°¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥¤¥ë¤Ç¤â¾¡¤Á°È¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤ÇÂçÉü³è¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¶Ã¤±¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡Ìî¸ýµ¼Ô¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ëºÇ¸å¤Î£±Æ¬¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥È¥ì¥¤¥ë¡Ê²´£µºÐ¡Ë¤À¡£
¡Öºò½©¤Î¥Þ¥¤¥ëCS¡Ê£´Ãå¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¿¤Ó¤¬°ìÈÖÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡££²ÁöÁ°¤ÎÅìµþ¿·Ê¹ÇÕ¡Ê10Ãå¡Ë¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë»Å¾å¤¬¤êÅÓ¾å¡£Á°Áö¤Î¥Þ¥¤¥é¡¼¥º£Ã¡Ê£µÃå¡Ë¤Ï¥¹¥í¡¼¤ÊÎ®¤ì¤ÇÁ°¤¬Ç´¤ê¹þ¤á¤ëÅ¸³«¤È¡¢¤³¤³£²Àï¤ÎÇÔ°ø¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²áµî¡¢¹âÂ®·èÃå¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Áö¤ê¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¥Ô¥Ã¥ÁÁöË¡¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯Æ»°¤Ï"µ´"¤ÎÉôÎà¡£¾ÃÌ×Àï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢°ìµ¤¤ËÂæÆ¬¤·¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡³Î¸Ç¤¿¤ë¼çÌò¤¬ÉÔºß¤Î¥Þ¥¤¥ë¤ÎÄº¾å·èÀï¡£¤³¤³¤Ëµó¤²¤¿£³Æ¬¤¬º®Àï¤òÃÇ¤Ã¤Æ¡¢¹¥ÇÛÅö¤ò¤â¤¿¤é¤¹²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£