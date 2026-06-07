「改定後の年金額」がなんと“180万円”に！友人に「その金額が毎回振り込まれるわけではないよ」と言われましたが、ここから何を引かれるのでしょうか？

「改定後の年金額」は毎回の振込額ではなく年額を示すもの

年金額改定通知書に書かれている「改定後の年金額」は、基本的に1回あたりの振込額ではなく、改定後の年金の年額を示すものです。年額とは、1年間で受け取れる年金額の合計を指します。

年金額は、物価や賃金の変動などに応じて年度ごとに見直されます。年金額改定通知書は、法律の規定により年金額が改定されたときに、改定後の年金額を知らせる通知です。つまり、「本年度の年金は年額でいくらになりました」というお知らせだと考えると、分かりやすいでしょう。

例えば、通知書に「改定後の年金額 180万円」と書かれていた場合、180万円が毎回振り込まれるわけではありません。これは1年間の年金額を表しており、毎回の支払額を知りたい場合は別の欄を確認する必要があります。



実際に振り込まれる金額は「控除後振込額」を確認する

実際に口座へ振り込まれる金額を知りたいときは、「年金振込通知書」のなかにある「控除後振込額」を見ます。控除後振込額とは、年金支払額から介護保険料、後期高齢者医療保険料または国民健康保険料、所得税、住民税などが差し引かれた後の金額です。

ここで注意したいのは、「年金支払額」と「控除後振込額」も同じではない点です。年金支払額は、税金や保険料が引かれる前の金額なので、通帳に入る金額を確認したい場合は、年金支払額ではなく控除後振込額を見ましょう。

例えば、1回の年金支払額が30万円の場合、介護保険料や税金などが合計2万円引かれれば、実際の振込額は28万円になります。生活費の計画を立てるときは、引かれる前の金額ではなく、手元に入る金額を基準にすることが大切です。



年金は原則2ヶ月分ずつ偶数月に支払われる

公的年金は、毎月1回ではなく、原則として年6回に分けて受け取る仕組みです。支払い月は偶数月の15日で、15日が土日や祝日の場合は、その直前の平日に入金されます。振り込まれるのは原則として前月までの2ヶ月分で、例えば4月の支払いでは、2月分と3月分の年金を受け取ります。

この仕組みを知らないと、「年額を12で割った金額が毎月入る」と考えてしまう人がいるかもしれません。しかし、実際には2ヶ月分がまとめて振り込まれるため、家計管理では注意が必要です。

例えば、年額が180万円の場合、単純に12で割ると月15万円です。ただし、振り込みは2ヶ月分ごとに振り込まれるため、控除前の支払額は1回あたり30万円になります。

実際には、そこから税金や保険料が差し引かれるため、口座に振り込まれる金額は30万円より少なくなる点に注意が必要です。そのため、家賃や光熱費、医療費などを毎月支払う場合は、月ごとに分けて管理すると家計の見通しを立てやすくなります。



年金額改定通知書は年額、振込額は別欄で確認しよう

年金額改定通知書にある「改定後の年金額」は、毎回の振込額ではなく、改定後の年金の年額を示すものです。友人が言った「その金額が毎回振り込まれるわけではない」という説明は、この意味では正しいといえます。

実際に口座へ入る金額を知りたい場合は、「年金振込通知書」の「控除後振込額」を確認しましょう。年金は原則として偶数月に2ヶ月分ずつ支払われ、そこから税金や保険料が差し引かれます。

通知書を見るときは、「年額なのか」「1回の支払額なのか」「実際の振込額なのか」を分けて確認することが大切です。通帳の入金額と通知書の控除後振込額を照らし合わせておけば、家計の見通しも立てやすくなります。年金の通知書は難しく見えますが、見るべき欄を押さえれば、今後の生活設計に役立つ資料として活用できるでしょう。



出典

日本年金機構 年金額改定通知書

日本年金機構 年金Q&A（年金の支払い） Q 年金はいつ支払われますか。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー