アイドルグループ「yosugala」汐見まとい、『週プレ』でオトナな雰囲気満載のストイックなプロポーションで魅せるグラビア披露

『週刊プレイボーイ』24＆25号は6月1日に発売！

汐見まといが、6月1日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』24＆25号に登場！

汐見まとい ©Sasu Tei／集英社

【プロフィール】

汐見まとい（しおみ・まとい）

2000年11月20日生まれ 東京都出身

2022年6月にyosugala（ヨスガラ）としてアイドルデビュー。昨年末にTOY’S FACTORYからメジャーデビューを果たした。6月21日（日）にNHKホールでyosugala 4th anniversary live「progress the night -NHKホール-」を開催予定。

公式X & Instagram【@matoi_ysgl】

今号の『週プレ』は、圧巻の“わがままボディ”豊島心桜の表紙＆巻頭グラビアに、山梨＆長野ロケ密着のDVD映像は43分！ “太陽の子”佐々木ほのかを3度目の撮り下ろし、NMB48のフレッシュガール・芳賀 礼の初登場グラビアも！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】汐見まとい写真集「NIGHT FLOW」は、価格／1320円（税込）にて、主要電子書店で 6月1日（月）発売。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

【デジタル限定】汐見まとい写真集「NIGHT FLOW」©Sasu Tei／集英社

＜特集情報＞

いざ決戦・北中米W杯！これが森保ジャパンの「W杯完全攻略シナリオ」だ！板倉滉＆堂安律が大会直前の思いを独占激白ほか15P大特集、

ナフサショックが全国の自治体を直撃！忍び寄る「ごみ袋1000円」の危機！

激化する「とんかつチェーン戦争」のアゲアゲすぎる舞台裏 などなど・・・

『週刊プレイボーイ』24＆25号は6月1日に発売！