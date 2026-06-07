アイドルグループ「yosugala」汐見まとい、『週プレ』でオトナな雰囲気満載のストイックなプロポーションで魅せるグラビア披露
『週刊プレイボーイ』24＆25号は6月1日に発売！
汐見まといが、6月1日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』24＆25号に登場！
【プロフィール】
汐見まとい（しおみ・まとい）
2000年11月20日生まれ 東京都出身
2022年6月にyosugala（ヨスガラ）としてアイドルデビュー。昨年末にTOY’S FACTORYからメジャーデビューを果たした。6月21日（日）にNHKホールでyosugala 4th anniversary live「progress the night -NHKホール-」を開催予定。
公式X & Instagram【@matoi_ysgl】
今号の『週プレ』は、圧巻の“わがままボディ”豊島心桜の表紙＆巻頭グラビアに、山梨＆長野ロケ密着のDVD映像は43分！ “太陽の子”佐々木ほのかを3度目の撮り下ろし、NMB48のフレッシュガール・芳賀 礼の初登場グラビアも！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。
その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】汐見まとい写真集「NIGHT FLOW」は、価格／1320円（税込）にて、主要電子書店で 6月1日（月）発売。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!
＜特集情報＞
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