プロ野球 セ・パ交流戦は6日、各地で6試合が行われました。

首位に立っていたヤクルトは日本ハムに完封負けで連敗。山粼福也投手の前に打線が沈黙しました。一方、阪神は楽天に1−0で勝利。阪神が0.5ゲーム差で首位に立ちました。一方、3位の巨人はロッテと1−1のドロー。首位阪神と1.5ゲーム差、2位ヤクルトと1.0ゲーム差と上位3チームが混戦状態です。

下位チームでは、4位DeNAがソフトバンクに敗れ、連勝がストップ。5位広島はオリックスから7得点で勝利。直近2試合は延長戦にもつれる試合の中、3試合ぶりの勝利です。6位中日は西武に逆転負けで借金16にふくらみました。

＜6月6日の交流戦結果＞

◆ソフトバンク 6−3 DeNA

勝利【ソフトバンク】前田悠伍(3勝)

敗戦【DeNA】庄司陽斗(1敗)

セーブ【ソフトバンク】杉山一樹(1敗9S)

本塁打【ソフトバンク】正木智也4号【DeNA】牧秀悟4号

◆西武 5−2 中日

勝利【西武】隅田知一郎(5勝2敗)

敗戦【中日】大野雄大(5勝3敗)

セーブ【西武】篠原響(1勝1敗1S)

本塁打【西武】ネビン11号【中日】板山祐太郎5号

◆巨人 1−1 ロッテ

本塁打【巨人】大城卓三5号

◆日本ハム2−0ヤクルト

勝利【日本ハム】山粼福也(1勝)

敗戦【ヤクルト】高梨裕稔(5勝2敗)

セーブ【日本ハム】柳川大晟(2勝15S)

◆阪神 1−0 楽天

勝利【阪神】村上頌樹(5勝3敗)

敗戦【楽天】早川隆久(3勝2敗)

セーブ【阪神】ドリス(1勝1敗9S)

◆広島 7−4 オリックス勝利【広島】森下暢仁(4勝5敗)敗戦【オリックス】田嶋大樹(2勝2敗)セーブ【広島】中粼翔太(1勝3敗6S)本塁打【広島】坂倉将吾7号、持丸泰輝4号【オリックス】紅林弘太郎7号