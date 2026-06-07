櫻井翔、助っ人のはずが凡ミス発動 Snow Man＆小木博明「かわいいところが出ちゃってましたね（笑）」
タレントの櫻井翔がMCを務めるフジテレビ系ゲームバラエティー『真剣遊戯！THEバトルSHOW』（毎週月曜 後8：00）8日の放送は、深澤辰哉（Snow Man）率いるアイドル俳優軍と、小木博明（おぎやはぎ）率いる芸人バラエティ軍が真剣遊戯で対決する。
【番組カット】真剣…絶対に負けられない合戦を繰り広げるジェシーら
同番組は、主宰に櫻井を迎え、各6人で構成されるアイドル俳優軍と芸人バラエティ軍が、番組オリジナルのゲームで真剣勝負を繰り広げる。今回は深澤率いる“アイドル俳優軍”に浮所飛貴（ACEes）、栗原恵、竹財輝之助、知念里奈、正門良規（Aぇ! group）が集結。対する“芸人バラエティ軍”には、リーダーに小木を迎え、アンミカ、キンタロー。、芝大輔（モグライダー）、武田真治、なかやまきんに君が集う。
今回両軍が挑戦する遊戯は、床に置かれた文字を並び変え正しい言葉を作るひらめきの遊戯“ゴチャ文字さんが並んだ”、お題に沿って順番に頭2文字に続く言葉をテンポよく答えていく知力の遊戯“2文字つなぎサバイバル”、駆け引きと戦略性が重要な遊戯“カケヒキあっち向いてホイ”の3つ。
各遊戯の前に作戦会議を実施し、誰がどの遊戯に挑戦するのか、どんな作戦でいくのかを話し合うことができる。相手軍の調子をうかがいつつどう攻めていくのか、戦略が重要になる。
“カケヒキあっち向いてホイ”1回戦目は、日本代表として活躍した栗原と、パリコレのランウェイを歩いた経験を持つアンミカの2人。先攻・栗原がいくつか質問をしたのち、指をセット。“あっち向いてホイ”の合図で勝敗をつけられるかと思われたが、アンミカの顔を向けるタイミングに、アイドル俳優軍リーダー・深澤らがリプレイを要求する。
見間違いの可能性もあるからと、全員でVTRを見返すのだが、爆笑の展開が待ち受ける。また後攻・アンミカの独特な“あっち向いてホイ”の言い回しに、一同大爆笑。アンミカに翻弄（ほんろう）されまくりの1回戦、それぞれの結果は。
さらに、ドボン経験者の浮所と小木の対決も。前回10を向いてドボンした小木は作戦会議で「信じられないところを向くよ！」と宣言してきたという。「4択しかないのに!?」と混乱するメンバーらだが、それを聞いた浮所は小木が向く方を確信したようで…。2人の対決の行く末やいかに。
“2文字つなぎサバイバル”でアイドル俳優軍が“櫻井CHANCE”を発動。人数が1人増えるため有利に。「果物の名前」のお題では、品種やブランド名は正解に含まれないとあり、混乱する一同。脱落者が出る中、自軍を守るため分かりやすい果物の名前でパスをしたり、相手軍を翻弄（ほんろう）するために変化球を投げたりと工夫を重ねる両軍。櫻井もその中で着実にパスをつないでいたのだが、仲間である知念からの簡単なパスで信じられない凡ミスをおかしてしまう…。
■アイドル俳優軍リーダー・深澤辰哉（Snow Man）／芸人バラエティ軍リーダー・小木博明（おぎやはぎ）コメント
――収録お疲れさまでした！小木さんは2回目、深澤さんは初挑戦でしたがいかがでしたか。
小木：今日1番うれしかったのは、トラウマを克服できたこと！これで次からは楽しくやれそうな気がします！
深澤：テレビで見させていただいていたのですが、実際に出てみると緊張しちゃいました。でも、すごく楽しくて、チームメートにも救われた収録でした。すごく楽しくできたなと思います！
――リーダーから見て、自軍の活躍っぷりはいかがでしたか。
小木：チームワークはもちろんよかったです！ただね、武田真治さんがちょっとおかしくて、大丈夫かなと思うところはありました（笑）。なかやまきんに君はじめ、みんな面白くて、笑いも取ったりしていて！みんなすごかったですね。
深澤：初めてお会いする方もいらっしゃったんですけど、チームワークよくチャレンジできたと思います！頭を使う遊戯が多かったんですけど、みなさん頭の回転がはやくて頼りになりました！
――全遊戯を通して誰がキーパーソンになりますか。
小木：芸人バラエティ軍からじゃなくなっちゃうんだけど、僕的には櫻井くん！ネタバレはしたくないから言えること少ないんだけど…櫻井くん以外考えられないです！櫻井くんのかわいらしいところが出ちゃってたね（笑）
深澤：櫻井くん、おちゃめというか、かわいいところが出ちゃってましたね（笑）。僕の軍のキーパーソンは竹財さんです！見ていただいたら分かるんですけど“そんなの知ってるんですか!?”と驚くようなことがあったので、ぜひ注目してみていただきたいなと思います！
【番組カット】真剣…絶対に負けられない合戦を繰り広げるジェシーら
同番組は、主宰に櫻井を迎え、各6人で構成されるアイドル俳優軍と芸人バラエティ軍が、番組オリジナルのゲームで真剣勝負を繰り広げる。今回は深澤率いる“アイドル俳優軍”に浮所飛貴（ACEes）、栗原恵、竹財輝之助、知念里奈、正門良規（Aぇ! group）が集結。対する“芸人バラエティ軍”には、リーダーに小木を迎え、アンミカ、キンタロー。、芝大輔（モグライダー）、武田真治、なかやまきんに君が集う。
各遊戯の前に作戦会議を実施し、誰がどの遊戯に挑戦するのか、どんな作戦でいくのかを話し合うことができる。相手軍の調子をうかがいつつどう攻めていくのか、戦略が重要になる。
“カケヒキあっち向いてホイ”1回戦目は、日本代表として活躍した栗原と、パリコレのランウェイを歩いた経験を持つアンミカの2人。先攻・栗原がいくつか質問をしたのち、指をセット。“あっち向いてホイ”の合図で勝敗をつけられるかと思われたが、アンミカの顔を向けるタイミングに、アイドル俳優軍リーダー・深澤らがリプレイを要求する。
見間違いの可能性もあるからと、全員でVTRを見返すのだが、爆笑の展開が待ち受ける。また後攻・アンミカの独特な“あっち向いてホイ”の言い回しに、一同大爆笑。アンミカに翻弄（ほんろう）されまくりの1回戦、それぞれの結果は。
さらに、ドボン経験者の浮所と小木の対決も。前回10を向いてドボンした小木は作戦会議で「信じられないところを向くよ！」と宣言してきたという。「4択しかないのに!?」と混乱するメンバーらだが、それを聞いた浮所は小木が向く方を確信したようで…。2人の対決の行く末やいかに。
“2文字つなぎサバイバル”でアイドル俳優軍が“櫻井CHANCE”を発動。人数が1人増えるため有利に。「果物の名前」のお題では、品種やブランド名は正解に含まれないとあり、混乱する一同。脱落者が出る中、自軍を守るため分かりやすい果物の名前でパスをしたり、相手軍を翻弄（ほんろう）するために変化球を投げたりと工夫を重ねる両軍。櫻井もその中で着実にパスをつないでいたのだが、仲間である知念からの簡単なパスで信じられない凡ミスをおかしてしまう…。
■アイドル俳優軍リーダー・深澤辰哉（Snow Man）／芸人バラエティ軍リーダー・小木博明（おぎやはぎ）コメント
――収録お疲れさまでした！小木さんは2回目、深澤さんは初挑戦でしたがいかがでしたか。
小木：今日1番うれしかったのは、トラウマを克服できたこと！これで次からは楽しくやれそうな気がします！
深澤：テレビで見させていただいていたのですが、実際に出てみると緊張しちゃいました。でも、すごく楽しくて、チームメートにも救われた収録でした。すごく楽しくできたなと思います！
――リーダーから見て、自軍の活躍っぷりはいかがでしたか。
小木：チームワークはもちろんよかったです！ただね、武田真治さんがちょっとおかしくて、大丈夫かなと思うところはありました（笑）。なかやまきんに君はじめ、みんな面白くて、笑いも取ったりしていて！みんなすごかったですね。
深澤：初めてお会いする方もいらっしゃったんですけど、チームワークよくチャレンジできたと思います！頭を使う遊戯が多かったんですけど、みなさん頭の回転がはやくて頼りになりました！
――全遊戯を通して誰がキーパーソンになりますか。
小木：芸人バラエティ軍からじゃなくなっちゃうんだけど、僕的には櫻井くん！ネタバレはしたくないから言えること少ないんだけど…櫻井くん以外考えられないです！櫻井くんのかわいらしいところが出ちゃってたね（笑）
深澤：櫻井くん、おちゃめというか、かわいいところが出ちゃってましたね（笑）。僕の軍のキーパーソンは竹財さんです！見ていただいたら分かるんですけど“そんなの知ってるんですか!?”と驚くようなことがあったので、ぜひ注目してみていただきたいなと思います！