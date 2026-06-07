◇交流戦 日本ハム２−０ヤクルト（2026年6月6日 神宮）

日本ハム・山崎福也投手（33）が6日、ヤクルト戦で今季初先発し初勝利を挙げた。神宮100周年を記念した3連戦の2戦目で、5回2/3を4安打無失点と好投し、交流戦通算10勝目とした。日大三（西東京）、東京六大学リーグの明大で思い出を刻んできた「聖地」で復活の白星。約1カ月半の2軍調整を経て巡ってきた機会で、チームを3連勝と4月14日以来の貯金1に導いた。

数々の激戦とともに100年の歴史を刻んできた神宮球場。記念試合で躍動したのは「神宮の申し子」だった。山崎にとって学生時代に主戦場として慣れ親しみ、プロでは2年ぶりのマウンドだ。

「好きな球場の一つ。高校、大学時代から投げている球場だったので。昨日からワクワクしていました」。日大三では夏の甲子園出場を決めた。明大では1年秋にリーグ戦デビューし、当時現役最多の20勝をマークしてプロへの扉を開いた。

初回を3者凡退と上々の立ち上がり。最大のピンチとなった2回1死満塁では、古賀を冷静に二ゴロ併殺で切り抜けた。「あれは（二塁・大塚）瑠晏（るあん）の守備が良すぎたので感謝しかないです」。以降は最速145キロの直球と変化球を低めに集め、6回2死一塁としたところで降板を告げられた。

山崎は苦笑いでマウンドを降りた。無理もない。交流戦はオリックス時代の21年から5年連続安打を記録し、07〜11年の杉内（ソフトバンク）に並ぶパ・リーグ投手の最長記録を持つ。新記録樹立が懸かった一戦で「7番」で出場。3打数無安打に終わり「ちょっとプレッシャーに負けてしまったかな。弱さが出た」と本職で好投しても悔しさが勝った。

オリックスから移籍2年目の昨季は7勝止まり。シーズン終盤は救援に配置転換を命じられ、今季も開幕当初は先発枠に入れず救援で起用された。悔しさを胸に先発として復活を果たし、新庄監督も「あの笑顔ですよ。打席に立った時の楽しもうとしている姿が、そのままマウンドにつながっているような」と称賛。一度は出場選手登録を抹消するが、次回も先発起用することを明言した。

神宮ではプロ通算2勝目で、オリックス時代の22年に日本シリーズでも白星を挙げている。レフトスタンドの山崎コールに、黒いバットを掲げて球場を後にした山崎。「先発やりたいですね。つくづく思いましたね」。綿々と受け継がれた神宮の歴史の一ページに、山崎の「復活」が刻まれた。（清藤 駿太）

＜現役18人目の交流戦10勝＞山崎（日）が交流戦10勝目（4敗）。現役投手で交流戦通算10勝以上は18人目になるが勝率.714は戸郷（巨）の.706を抑えトップだ。また、交流戦成績を球場別に分けると

ホーム 11試合2勝3敗、防御率3.38

ビジター 18試合8勝1敗、防御率2.26

と、ビジターで8勝し22年5月26日巨人戦（東京D）からは7連勝中とセ球場で勝利を稼いでいる。