◇交流戦 ソフトバンク6―3DeNA（2026年6月6日 横浜）

ソフトバンクの前田悠伍投手（20）が6日のDeNA戦で交流戦初先発初勝利を挙げた。初回に押し出し四球で1点を失ったが2回以降は完全投球で5回1安打1失点で今季3勝目。大阪桐蔭ではバッテリーを組んで2022年選抜で頂点に立った1学年先輩の松尾汐恩捕手（21）との勝負が、好投の呼び水となった。

暗転から見事に光りの下へ戻って来た。初回、ヒットと2つの四球で1死満塁。前田悠はヒュンメルに押し出し四球を与え、先制される。制球が定まらず解決策が見つからないままだったが、後続は断ち最少失点。修正する時間は確保し、2回からは別人だった。

「丁寧にコースを突こうとして自分の首を絞めてしまった。途中からは（ボールを）取ったらすぐモーションに入ったり、テンポを変えていきました」

技術的な変更もあったが、心理面で立ち直るきっかけを得たのは高校の先輩との対決だった。「2度とも先頭が汐恩だったので乗っていけたのはあります」。大阪桐蔭時代にバッテリーを組み、22年選抜を制した1学年上の松尾は在学中から呼び捨てできる間柄だ。2回先頭では内角への直球で攻めてフォークで遊ゴロ。ここから4イニングを完全に抑え、5回も先頭打者だった松尾はスライダー後、直球と組み立てを変えて三ゴロに打ち取った。

助言も大きかった。「倉野さんに“縦割り2分割で。その方が制球に苦労せんやん”と言われていたので」。ホームベースを内、外角の2つに分けてシンプルな勝負に切り替えたのも波に乗ることができた要因だった。

松尾との雑談では「打たせへんからな」と挑発すると「絶対、打ったる」と返ってきた。2人だからできるやりとりだが、プロ入り後、悩みを抱えていた時期にカブス・今永の自主トレへの入門を仲介してくれたのは松尾だった。大阪桐蔭では主将を引き継いだ間柄。尊敬の念は当然ある。「絶対、抑えたい相手だった。自然と楽しめました」。プロの世界で成長を示した5回1安打1失点、今季最多7奪三振だった。

まだ、20歳。5月24日の日本ハム戦は初回に満塁本塁打を浴び、出場選手登録を抹消されて中12日のマウンドだった。小久保監督は「初回はどうなることかと。満弾がよぎったが2回以降はね。ゲームをつくるのは大事」と日々の成長を感じ取り、目を細めていた。

5月10日ロッテ戦から3連勝で3勝目。「次は初回からリズム良く投げられるように頑張ります」。反省も忘れない左腕は失敗を栄養にして成長する。 （井上 満夫）

▽22年選抜の大阪桐蔭 2年生エース・前田悠（ソフトバンク）と、3年生の松尾（DeNA）がバッテリー。準々決勝の市和歌山戦では前田悠が先発で6回86球、1安打無失点で12奪三振。準決勝（対国学院久我山）で本塁打を放った松尾は決勝の近江（滋賀）戦でも2戦連発。前田悠も7回112球、2安打無失点11奪三振の力投で4年ぶり4度目の優勝に貢献した。