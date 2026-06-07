「安田記念・Ｇ１」（７日、東京）

東京新聞杯、エプソムＣで重賞連勝中と勢いに乗るトロヴァトーレが、初のＧ１タイトルをつかみ取る。昨年は１７着と大敗を喫したが、５歳春にして本格化。名手・ルメールとともにマイル界のスターに躍り出る。以下は鹿戸雄一調教師との一問一答。

◇ ◇

−決戦前日のメニューと雰囲気は。

「落ち着かせるために（美浦の）角馬場で軽く運動を。いつも通りの雰囲気で落ち着いていましたね」

−状態面について。

「ベストな状態にはあるかなと思います。以前はケイコ駆けする馬と一緒に追い切ると最後はつらくなっていたけど、今週の最終追い切りはきっちり併せ馬になっていました」

−改めて大外８枠１７番について。

「もともと、そんなに枠は気にしていなかったけど、第一印象はいいんじゃないかなと思いました。馬場のいい所を走れるのもいいしね。折り合いはどこかで内に潜り込んでくれれば大丈夫でしょう。その辺はジョッキーがよく分かっていますよ」

−昨年は１７着に敗れた。

「折り合いが難しくて、ちょっとしたことでカッとしたりしていたので、乗り難しい馬でしたね」

−その折り合い面については。

「１年間ぐらいかかったけど、いろんな練習をしたし、ダートを使ったり、距離を詰めたりもした。馬も成長して折り合いも良くなって、レースも上手になってきました」

−最後に決戦へ向けて。

「道中をリラックスして走ることができれば、しまいはしっかり来てくれる。最初から期待していた馬だけど、実が入ったいい状態でＧ１に挑戦できるので応援をよろしくお願いします」