¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡Û»³ºêÊ¡Ìé¤Î¸òÎ®Àï£¶Ç¯Ï¢Â³°ÂÂÇ¤Ë°ìåß¤ÎË¾¤ß¡© àÅê¤²Ëõ¾Ãá¤Ç16Æü¹ÅçÀï¤Î½Ð¾ì¤ÏÀäË¾
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦»³ºêÊ¡ÌéÅê¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤¬£¶Æü¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Çº£µ¨½éÀèÈ¯¡££µ²ó£²¡¿£³¤òÅê¤²¤Æ£´°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç¡¢º£µ¨½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢µ»¹ªÇÉº¸ÏÓ¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÄã¤á¤Ë½¸¤á¤ÆÁê¼êÂÇÀþ¤òËÝÏ®¡£ÂÇ¤¿¤»¤Æ¼è¤ëÆ¬Ç¾Åª¤ÊÅêµå¤ÇËÞÂÇ¤Î»³¤òÃÛ¤¡¢¥Á¡¼¥à£³Ï¢¾¡¤ò¤¢¤°¤ê´ó¤»¤¿¡£
¡Ö¶ÛÄ¥¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ÊÊá¼ê¤Î¡Ë¿ÊÆ£¤Î¥ê¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ë¥¢¥ó¡ÊÆóÎÝ¼ê¡¦ÂçÄÍ¡Ë¤Î¼éÈ÷¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡£¡Ê¼«Ê¬¼«¿È¤Î¡Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤âº£Æü¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¡£º£µ¨½éÀèÈ¯¤ÇÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯Åêµå¤¬¤Ç¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢»î¹ç¸å¤Ï½ª»ÏËþÂ¤²¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢²ù¤·¤µ¤¬»Ä¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂÇ·âÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢°ÂÂÇ¤òÊü¤Æ¤Ð¸òÎ®Àï£¶Ç¯Ï¢Â³°ÂÂÇ¤Î¿·µÏ¿¼ùÎ©¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢²÷²»¤Ï¶Á¤«¤º£³ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏËÜ¿Í¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ËÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¼å¤µ¤¬½Ð¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤Î°Î¶È¹¹¿·¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤«¤é¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï£Ä£ÈÀ©¤òÆ³ÆþÍ½Äê¡£É¬Á³Åª¤ËÅê¼ê¡¦»³ºê¤Ë¤è¤ë£¶Ç¯Ï¢Â³°ÂÂÇ¤ÎÄ©Àï¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤¬ºÇ¸å¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¤¬¤éµÏ¿¹¹¿·¤Î²ÄÇ½À¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±«Å·±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤¿£²Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Î¿¶ÂØ»î¹ç¤¬£±£¶Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤«¤é¤À¡£
¡¡²¾¤ËÆ±Æü¤ËÅÐÈÄ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤À¸òÎ®Àï£¶Ç¯Ï¢Â³°ÂÂÇ¤ÎµÏ¿¹¹¿·¤Ï²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê£µ£´¡Ë¤Ï£¶Æü»î¹ç¸å¡¢£±£¶Æü¤Î»³ºêÅÐÈÄ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡Ö¡Ê»³ºê¤ò¡ËËõ¾Ã¤·¤Þ¤¹¡£Åê¤²¤µ¤»¤¿¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¢Åê¤²¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤ÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤«¤é¡£Ãæ¡ÊÃæ·Ñ¤®¡Ë¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ±Æü¤Î¹ÅçÀï¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¼«ÂÎ¤ò´°Á´ÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â£±£¶Æü¤Î»î¹ç¤¬ºÆ¤Ó±«Å·±ä´ü¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢»³ºê¤Î½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤Ï²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¡×¤â¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½ËÜ¿Í¤âÀäË¾Åª¤Ê¤³¤È¤Ï¾µÃÎ¤Î¾å¤Ç¡Ö¡Ê¼¡¤¬¡Ë¤¢¤ë¤Ê¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Á¤¿¤¤¡£Ä¹ÂÇ¤òÂÇ¤Á¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°ìåß¤ÎË¾¤ß¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¾¤Ë¹ÅçÀï¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¾¡Íø¤ò¾þ¤ì¤Ð¡¢£±£²µåÃÄ¾¡Íø¤È¤¤¤¦ÊÌ¤Î°Î¶È¤âÅ¾¤¬¤ê¹þ¤à»³ºê¡£²Ì¤¿¤·¤ÆËÜ¿Í¤Î¡ÖÌ´¡×¤Ï¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤ï¤º¤«¤ÊË¾¤ß¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÅêÂÇÆóÅáÎ®º¸ÏÓ¤Îº£¸å¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃíÌÜ¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£