「妻に毎月生活費として50万渡しています」世帯年収1800万、金融資産1.8億円の男性が語る桁外れな資産状況

毎月の生活費に80万円を計上しながら、その半分は貯蓄に回っていく--。そんな次元の違う家計を回す夫婦2人世帯の男性から投稿が寄せられた。

愛知県の60代男性（技能工・設備・交通・運輸／世帯年収1800万円）は、自動車メーカーの設備設計や製作などに携わっている。自身の年収が1440万円、妻が360万円だというが、その暮らしぶりと資産額はまさに桁外れだ。（文：篠原みつき）

毎月80万円の生活費のうち「半分の40万くらいは妻の貯蓄にまわってます」

男性は分譲マンションに住んでおり、「住宅ローン等借り入れは何もありません」と語る。すでに子ども3人は社会人になり、教育費の負担もないという。

「妻に毎月生活費として50万渡しています。妻の所得と合わせて毎月80万の金額の内で生活してます」

夫婦2人で月80万円という時点でかなり余裕があるが、実際の使い道は光熱費、食費、マンションの管理費、各種保険くらいに留まるようだ。

「80万の内、半分の40万くらいは妻の貯蓄にまわってます」

生活費に80万円を確保していても、使うのは40万円ほど。とはいえ住宅ローンなしで教育費も終わった夫婦2人が生活費40万円というのも相当なものだ。

金融資産1億8000万に別荘、5000万相当のビンテージ車も

毎月コンスタントに貯金できているだけあり、金融資産は「貯蓄、株、投資信託等全て含めて1億8000万です」と、こともなげに明かす。それだけにとどまらず、その他の資産も充実している。

「あと、不動産資産として、実家の土地建物、別荘、車両保管用倉庫、リゾートホテルの会員権3口です」

別荘や倉庫を維持しているだけでも驚きだが、車への投資も抜かりない。

「車を5台所有しております。5台所有の内、ビンテージ価値のある車両も2台あり今の実勢売買価格ですと5000万くらいにはなるかと思います」

「個人の資産としては、以上です」とあっさり結んでいるが、もはや一般人の参考にはならないレベルと言っていいだろう。

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