◇プロ野球セ・パ交流戦 西武5-2中日(6日、バンテリンドーム)

中日に逆転勝利をした西武の先発・隅田知一郎投手が試合を振り返りました。

隅田投手は2回に先制を許したものの、8回を投げ3安打7奪三振2失点の好投。今季5勝目を挙げました。

4回から8回まで中日打線を無安打に抑えた隅田投手は、「小島 (大河)が強気のリードで配球してくれたので、そこに応えることができてよかった」と振り返ります。

7回には、1アウト2塁3塁で自らのスクイズによって5点目を挙げました。これが隅田投手にとってのプロ初打点となりましたが、その場面について、「バント練習をしたので、決まってよかったです」と笑顔を見せます。さらに、サインが出たときの心境を聞かれると「ノーサインです」と自身の判断だったことを明かし、会場を沸かせます。

見事スクイズを成功させ、「3塁ランナーが長谷川(信哉)で、足の速い選手なので前に飛ぶ気もしなかったですし、バント練習した成果を出すときだなと思って。決まってよかったです」と安どの表情を見せました。

最後に、次の登板に向け「これまでは交流戦ですごく悔しい思いをしてきたので、今年こそは優勝を目指して頑張れるように、気を引き締めていきたいと思います。応援よろしくお願いします」と力強く意気込みました。