◆米大リーグ ブルージェイズ―オリオールズ（６日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手が６日（日本時間７日）、本拠のオリオールズ戦に「７番・三塁」でスタメン出場。２回の第１打席ではチームトップの打点を更新する同点タイムリー、３回の第２打席でも安打で３試合連続マルチ安打を記録し、頭脳的な走塁でチームに得点をもたらした。

０―１の２回１死二、三塁で岡本はオ軍先発ブラディッシュに対し、カウント３―１から真ん中に入ってきた直球を鋭く左前に打ち返した。同点適時打で４試合ぶりの打点。３６打点は２位ヒメネスに７差となり、１３本塁打と合わせてチーム２冠を独走している。

４―１の３回２死一塁では外角スライダーを打ち、中前打で出塁。３試合連続マルチ安打をマークした。そして８番ヒメネスも右前打で続いた場面。相手右翼手は三塁へ送球。岡本はタッチアウトのタイミングだったため二、三塁間で止まり、挟まれた。挟殺プレーで時間を稼ぐ間に二塁走者が生還。その後岡本がアウトとなったが、ブルージェイズに５点目が入った。