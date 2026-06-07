DeNA¡¦¾±»Ê¡¡¤Û¤í¶ì¥×¥í½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯¡¡5²ó4¼ºÅÀ¤Ç¹õÀ±¡Ö²ÝÂê¤ò¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¡þ¸òÎ®Àï¡¡DeNA3¡½6¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2026Ç¯6·î6Æü¡¡²£ÉÍ¡Ë
¡¡°éÀ®½Ð¿È¤ÎDeNA¡¦¾±»Ê¤Ï¤Û¤í¶ì¤¤¥×¥í½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£3Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢2·³¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ1Æü¤Ë»ÙÇÛ²¼·ÀÌó¡£3²ó¤Þ¤ÇÂÇ¼Ô9¿Í¤ò1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¤¬¡¢1¡½0¤Î4²ó¤ËÀµÌÚ¤ËÆ±ÅÀÃÆ¤òµö¤·¡¢5²ó¤ÏÀèÆ¬¤Ø¤Î»Íµå¤«¤é3ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤Æ5²ó5°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¤ÇÇÔÀïÅê¼ê¤Ë¡£
¡¡¡Ö½øÈ×¤Î¤¤¤¤Æþ¤ê¤ò·ÑÂ³¤·¤Ê¤¬¤é¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥ì¥Ù¥ë¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ò´¶¤¸¤¿¡£²ÝÂê¤ò¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¿¾Ê¡£º£¸å¤Ï2·³¤Ç¼¡²óÅÐÈÄ¤Ë¸þ¤±¤Æ²ÝÂê¤Î¹îÉþ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£