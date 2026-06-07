¿À¸Í¡¡½©½ÕÀ©°Ü¹ÔÁ°¤ÎÆÃÊÌÂç²ñ¤Ç¥á¥â¥ê¥¢¥ëV¡¡Å¨ÃÏ¤Ç0¡½2¤â2Àï¹ç·×5¡½2¤Ç5¤ÄÌÜ¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥¼è
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥é¥¦¥ó¥É1°Ì·èÄêÀïÂè2 ¡¡¿À¸Í0¨¡2¼¯Åç¡Ê2»î¹ç¹ç·×5¡½2¡Ë¡Ê2026Ç¯6·î6Æü¡¡¥á¥ë¥«¥ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥é¥¦¥ó¥ÉÂè2Àï¤¬³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢À¾1°Ì¤Î¿À¸Í¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÅì1°Ì¤Î¼¯Åç¤Ë0¡½2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢2Àï¹ç·×5¡½2¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£Âè1Àï¤Ç¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¤·¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½FWÂçÇ÷Í¦Ìé¡Ê36¡Ë¤é·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥óÀª¤Î³èÌö¤â¤¢¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å5¤ÄÌÜ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£½©½ÕÀ©¤Ø¤Î¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹ÔÁ°¤ÎÆÃÊÌÂç²ñ¤Ç¡¢Îò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤ó¤À¡£
¡¡Î¾¼ê¤ò¹¤²¤Æ¡¢ÂçÇ÷¤¬¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¥Á¡¼¥à¤Ç´î¤Ó¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¡×¡£Âè2Àï¤Ï¼éÈ÷¤Î»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¡¢°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¼¯Åç¤ËÇÔÀï¡£¤½¤ì¤Ç¤âºÇ¸å¤Ï¥¨¡¼¥¹¤Î3È¯¤ò´Þ¤á¤¿Âè1Àï¤Î5¡½0°µ¾¡·à¤¬¤â¤Î¤ò¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ìÆñ¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤Ä¤«¤ó¤À¥¯¥é¥Ö»Ë¾å5¤ÄÌÜ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡£ÂçÇ÷¤Ï¸À¤¦¡£¡Ö¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤Ê¤¬¤éÈ¾Ç¯´ÖÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤¿¤À»î¤·²á¤®¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤Ù¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢ÆÃ¤ËACLE¸å¤Ï¸«¼º¤Ã¤¿´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡£»Ø´ø´±¤¬µÈÅÄÁ°´ÆÆÄ¡Ê¸½À¶¿å¡Ë¤«¤é¥¹¥¥Ã¥Ù´ÆÆÄ¤ËÂå¤ï¤Ã¤¿º£µ¨¡£½øÈ×¤Ï½çÄ´¤Ë¾¡¤ÁÅÀ¤ò½Å¤Í¤¿¤¬¡¢½à·è¾¡¤Ç¥¢¥ë¥¢¥Ï¥ê¡Ê¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤¿4·î¤ÎACLE¸å¡¢7»î¹ç¤Ç5ÆÀÅÀ11¼ºÅÀ¤ÈÉÔÄ´¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£¥¢¥¸¥¢À©ÇÆ¤¬¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÁÓ¼º´¶¤ÈÈèÏ«¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡Ö¸Ä¤ÎÎÏ¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤¢¤Þ¤ê¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÀï¤¦ÉôÊ¬¤ä¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤¬·çÇ¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥·¥¹¥Æ¥à¤âÄê¤Þ¤é¤º¡¢ÆâÍÆ¤âË³¤·¤¯¤Ê¤ë°ìÊý¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Å¾µ¡¤ÏÀ¾ÃÏ¶è1°Ì¤ò·è¤á¤¿Ê¡²¬Àï¸å¡£ÂçÇ÷¤ä¼ò°æ¤é¥Ù¥Æ¥é¥óÁª¼ê¤È¥¹¥¥Ã¥Ù´ÆÆÄ¤¬ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¹Ô¤¤¡¢Î¾¼Ô¤Î²¹ÅÙº¹¤òËä¤á¤¿¡£¥·¥¹¥Æ¥à¤ò½¾Íè¤Î4¥Ð¥Ã¥¯¤ËÌá¤·¡¢°ÊÁ°¤Î¶¯¤µ¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡£
¡¡¹¥¥»¡¼¥ÖÏ¢È¯¤ÎGK¸¢ÅÄ¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤âÁ´°÷¤¬ÂÎ¤òÄ¥¤êÂ³¤±¤¿¡£24Ç¯¤ËJ1¤ÇMVP¤Ëµ±¤¤¤¿ÉðÆ£¤Ï¡ÖÎ©¤ÁÊÖ¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢º£¤Î¿À¸Í¤Î¶¯¤µ¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£Íèµ¨¤Ï¥ê¡¼¥°²¦ºÂÃ¥²ó¤ÈËÜÀï¤«¤é¤Î½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ACLE½éÀ©ÇÆ¤òÁÀ¤¦¡£¡¡¡ÊÈÓ´Ö¡¡·ò¡Ë