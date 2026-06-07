¹Åç¡¦¿¹²¼Äª¿Î¤¬ÅêÂÇ¤Ç³èÌö¡¡8²óÅÓÃæ4¼ºÅÀ¤ÎÇ´Åê¤Ç4¾¡ÌÜ¡¡ÂÇ¤Ã¤Æ¤âº¸Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ
¡¡¡þ¸òÎ®Àï¡¡¹Åç7¨¡4¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê2026Ç¯6·î6Æü¡¡¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¹Åç¡¦¿¹²¼¤Ïº£µ¨ºÇÄ¹7²ó1/3¤ò8°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¤Ç4¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤«¤éºÇÂ®150¥¥í¤ÎÄ¾µå¤ò¼´¤Ë¡¢Äã¤á¤ËÀ©µå¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©¡¼¥¯¡¢110¥¥íÂæ¤Î¥«¡¼¥Ö¤Ç´ËµÞ¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤éËÞÂÇ¤Î»³¤òÃÛ¤¤¤¿¡£Á°²ó¤ÎÈ¿¾Ê¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Ç¹¶¤á¤ëÅêµå¤ò¿´¤¬¤±¡¢7²ó¤Þ¤Ç¤Ï2¼ºÅÀ¡£ÂÇ·â¤Ç¤â¡¢4²ó2»àÆóÎÝ¤ÇÅÄÅè¤«¤éº¸Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢24Ç¯8·î3Æü¤ÎÃæÆüÀï°ÊÍè2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅ¬»þÂÇ¡£¤¿¤À¡¢8²ó¤Ë2ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¡¢1»àËþÎÝ¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¡£¡Ö¡Ê¹â¤¬¡Ë¤¢¤¢¤¤¤¦¾ìÌÌ¤ÇÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÇÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£