±ºÏÂ¡¦¥Á¥ç¥¦µ®ºÛ´ÆÆÄ½¢Ç¤¤¬¶áÆüÃæ¤ËÀµ¼°È¯É½¤Ø¡¡CÂçºåGKÊ¡°æ¸÷µ±¤Ë¤âÀµ¼°¥ª¥Õ¥¡¡¼
¡¡±ºÏÂ¤Î¥Á¥ç¥¦µ®ºÛ´ÆÆÄ½¢Ç¤¤¬¶áÆüÃæ¤ËÀµ¼°È¯É½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬6Æü¤Þ¤Ç¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡À®ÀÓÉÔ¿¶¤Ë¤è¤ê¥¹¥³¥ë¥¸¥ãÁ°´ÆÆÄ¤òº£µ¨ÅÓÃæ¤Ç²òÇ¤¡£¶ÛµÞÅÐÈÄ¤·¤¿ÅÄÃæÃ£Ìé´ÆÆÄ¤Ïº£²ÆÈ¯Â¤¹¤ëU¡½21¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸·¤·¤¤»ØÆ³¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ë±ºÏÂ¤Ç2Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤¿OB¤Î¥Á¥ç¥¦´ÆÆÄ¾·¤Ø¤¤¤ËÆ°¤¡¢¤³¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤Ë¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿CÂçºå¤ÎGKÊ¡°æ¸÷µ±¡Ê30¡Ë¤Ë¤âÀµ¼°¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄó¼¨¡£º£µ¨¤Ï¸µÆüËÜÂåÉ½GKÃæÂ¼¹ÒÊå¤Î²ÃÆþ¤â¤¢¤Ã¤Æ½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Â¸µ¤Îµ»½Ñ¤ËÍ¥¤ì¡¢ºòµ¨¤ÏJ1¥ê¡¼¥°30»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£¸ò¾Ä¤Ï½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£