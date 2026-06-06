µþÅÔ¡¡¥é¥ó¥³¡¦¥Ý¥Ý¥ô¥£¥Ã¥Á»á¤¬Íèµ¨´ÆÆÄ½¢Ç¤¡¡¶áÆüÃæ¤ËÀµ¼°È¯É½¤Ø
¡¡µþÅÔ¤ÎÍèµ¨¿·´ÆÆÄ¤Ë¥é¥ó¥³¡¦¥Ý¥Ý¥ô¥£¥Ã¥Á»á¡Ê58¡Ë¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬6Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Ê£¿ô´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¤¹¤Ç¤Ë¹ç°Õ¡£¶áÆüÃæ¤ËÀµ¼°È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡5Ç¯È¾»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿¥Á¥ç¥¦µ®ºÛ´ÆÆÄ¤¬ÂàÇ¤¡£Á°Ç¤¼Ô¤Î¡Ö¹¶·âÅª¡×¡Ö¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¡×¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò·ÑÂ³¡¦¿Ê²½¤µ¤»¤ë¿ÍÁª¤ËÃå¼ê¤·¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë2Éô¥ê¡¼¥°¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¼ã¼ê»Ø´ø´±¤Ê¤ÉÊ£¿ô¸õÊä¼Ô¤ÈÌÌÃÌ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇJ¥ê¡¼¥°¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¯¥é¥Ö½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ç»Ø´ø·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¥Ý¥Ý¥ô¥£¥Ã¥Á»á¤ËÇò±©¤ÎÌð¤òÎ©¤Æ¤¿¡£
¡¡Æ±»á¤ÏFCÅìµþ¤äCÂçºå¤ÇACL1¼¡¥ê¡¼¥°¤òÆÍÇË¡£J2Ä®ÅÄ»þÂå¤Ë¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½MFº´Ìî³¤½®¤ò¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ë¤·¤ÆºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¡¢¼¯Åç»þÂå¤ÏÃÎÇ°·Ä¤òFW¤«¤é¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¥Ù¥¹¥È11¡×¼õ¾Þ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£¤Þ¤¿ÃÎÇ°¤ÈÆ±Ç¯¤Ë¡Ö¥Ù¥¹¥È11¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿DFÇ»Ìî¸ø¿Í¤òÂçÂ´1Ç¯ÌÜ¤«¤éµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¼ã¼ê°éÀ®¤Ë¤âÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¿·»Ø´ø´±¤Î²¼¡¢¥µ¥ó¥¬¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢¿·¤·¤¤¿§¤ò¾åÅÉ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡þ¥é¥ó¥³¡¦¥Ý¥Ý¥ô¥£¥Ã¥Á¡¡1967Ç¯6·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥»¥ë¥Ó¥¢½Ð¿È¤Î58ºÐ¡£06Ç¯¤Ë¹Åç¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÍèÆü¡£09Ç¯ÂçÊ¬¤ÇJ1½é»Ø´ø¤ò¼¹¤ê¡¢11Ç¯¤ËÅö»þJFL¤ÎÄ®ÅÄ¤òJ2¾º³Ê¤ØÆ³¤¤¤¿¡£FCÅìµþ¡¢CÂçºå¤Ç¤ÏACL16¶¯¿Ê½Ð¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥¿¥¤¤Ê¤É³¤³°¤Ç¤Î»Ø´ø¤ò·Ð¤Æ20Ç¯¤ËJ2Ä®ÅÄ´ÆÆÄ¤ËÉüµ¢¤·3¥·¡¼¥º¥ó»Ø´ø¡£24Ç¯¤Ï¼¯Åç¤òÎ¨¤¤¡¢10·î¤Ë²òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç32»î¹ç15¾¡¤Ç4°Ì¤À¤Ã¤¿¡£1¥á¡¼¥È¥ë83¡¢81¥¥í¡£Íø¤Â¤Ï±¦¡£