²òÀâÀÊ¤ËºÂ¤ë¾®³Þ¸¶Æ»Âç»á¤Î±Ô¤¹¤®¤ë»ëÀþ¤Ë¥Õ¥¡¥óÂç¥¦¥±¡¡»£±Æ¤ÏµÒÀÊ¤Î°¦Ì¼¡Ö¥³¥ì¤ÏËÌ¤Î¥µ¥à¥é¥¤¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ÎÁªµå´ã£÷¡×
¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¾®³Þ¸¶Æ»Âç»á¤ÎÌ¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¾®³Þ¸¶¤Þ¤æ¤¬£µÆü¡¢£Ø¤ò¹¹¿·¡£¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Î²òÀâÀÊ¤«¤éµÒÀÊ¤Î¼«Ê¬¤Ø±Ô¤¤»ëÀþ¤òÁ÷¤ëÉã¤Î»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤æ¤Ï¡Ö»î¹çÁ°¡¢ÀÊÃå¤³¤¦¤È¤·¤¿¤éÉÃ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¾Ð¾Ð¾Ð¾Ð¡×¤È¡¢¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¿¿´é¤Ç¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÈÌ¼¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¾®³Þ¸¶»á¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡ÖÃçÎÉ¤·¿Æ»Ò¤À¤Ê¤¡¾Ð¡×¡Ö¥¬¥Ã¥Ä¡©¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¥¬¥Ã¥Ä¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÆ¶»¡ÎÏ¤¬°ã¤¦¡×¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¿´ÇÛ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è£÷¡×¡Ö¥³¥ì¤ÏËÌ¤Î¥µ¥à¥é¥¤¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ÎÁªµå´ã¡×¡Ö¥¬¥Ã¥Ä¤µ¤ó¤Î±Ô¤¤»ëÀþ¡×¡ÖÌÌÇò¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ï¡Ö¥¬¥Ã¥Ä¡×¡Ö¥µ¥à¥é¥¤¡×¤Ê¤É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¾®³Þ¸¶»á¡£Ì¼¤Î¤Þ¤æ¤Ï¤½¤Î¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤â¡Ö¸½Ìò»þÂå¤â¥°¥é¥¦¥ó¥É¤«¤é¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤¤¤ë²ÈÂ²¸«¤Ä¤±¤ë¤ÎÉÃ¤À¤Ã¤¿»ø¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£