¡ÚÂçÂ¼¥Ü¡¼¥È¡¦¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡ÛµÜÏÆÎËÂÀ¡¡£²Ãå£²ËÜ¤Î¹¥È¯¿Ê¡Ö½ÐÂ¡¢²ó¤êÂ¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÂçÂ¼¤Î¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹£é£îÂçÂ¼¡¡£³¡×¤¬£¶Æü¡¢³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡µÜÏÆÎËÂÀ¡Ê£²£¸¡áÊ¡²¬¡Ë¤Ï¤Þ¤º£´£Ò¤Ë£±¹æÄú¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢£±£ÍÀè¤Ë²ó¤ëÅ¸³«¤«¤é»³²¼²ÆÎë¡¢ºäÌî¤µ¤¯¤é¤Ëº¹¤·¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£²£Í¤ÇºäÌî¤ò¤µ¤Ð¤¤¤Æ£²Ãå¤ò³ÎÊÝ¡£¸åÈ¾£±£°£Ò¤Ï£µ¥³¡¼¥¹¤«¤éÄúÃÄ³ä¤Ã¤Æ¥¤¥óºûÌÚ¹á¸ã¤ËÇ÷¤ë¤â¡¢£²Ãå¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁ°È¾¤è¤ê½ÐÂ¡¢²ó¤êÂ¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾è¤ê¤ä¤¹¤¤´¶¤¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿¤Ó¤ÏÉáÄÌ¤Ç¤¹¤Í¡£¿¤Ó¤ÏÉÕ¤¤½¤¦¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢½ÐÂ¡¢²ó¤êÂ·Ï¤Ë¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤â¡×¤È¡¢ÁêËÀ£µ£´¹æ¤ÏÄ´À°¤Ç¾å¸þ¤¡¢Êý¸þÀ¤â¸«¤¤¤À¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£²£¶Ç¯¸å´ü¾¡Î¨¤Ï£¶¡¦£·£¸¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢£··î¤«¤é¤Ï½é¤Î£Á£±µé¤Ø¾º³Ê¤¹¤ë¡£¡Ö°ìÁö°ìÁö·üÌ¿¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¿¤é¾º³Ê¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£º£Ç¯¡¢£·²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÍ¥½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î·üÌ¿¤ÊÁö¤ê¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¤òÁÀ¤¦¡£