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1. Enter
2. Evolve
3. Strange Days
4. New Greed
5. Dawn Break
6. A Thousand Shams
7. Cowards
8. Jaded Hope
9. Generations
10. Dandelions Blues
11. My Strife
12. Come To The End
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