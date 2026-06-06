日本の来季ACLEとACL2出場チームが決定!!
J1百年構想リーグは6日に全日程を終了し、2026-27AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)とAFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)出場チームが確定した。
ACLEは来季より現行の「東西12チームずつ、計24チーム」から「東西16チームずつ、計32チーム」に増やすことを決定。日本にはストレートイン3枠と予選2枠の出場権が与えられた。ACL2は変わらず日本にストレートイン1枠となっている。
ACLEストレートインは昨季J1優勝の鹿島アントラーズと今季J1百年構想リーグ優勝のヴィッセル神戸、そして昨季J1準優勝(2位)の柏レイソルとなった。
ACLE予選からの出場は昨季J1リーグ3位の京都サンガF.C.、今季ACL2優勝のガンバ大阪。ACL2ストレートインは昨季天皇杯優勝のFC町田ゼルビアとなった。ACLE予選出場チームは敗れた場合、ACL2のグループリーグに参戦する。
ACLEは来季より現行の「東西12チームずつ、計24チーム」から「東西16チームずつ、計32チーム」に増やすことを決定。日本にはストレートイン3枠と予選2枠の出場権が与えられた。ACL2は変わらず日本にストレートイン1枠となっている。
ACLE予選からの出場は昨季J1リーグ3位の京都サンガF.C.、今季ACL2優勝のガンバ大阪。ACL2ストレートインは昨季天皇杯優勝のFC町田ゼルビアとなった。ACLE予選出場チームは敗れた場合、ACL2のグループリーグに参戦する。