FATBOY SLIMの「The Rockafeller Skank」を背に、小躍りしながらギターを抱えたKen Yokoyama。ビッグビートの名曲による軽快なオープニングは観客のハイな気分をさらに増長させ、そのままギターのフィードバックノイズ一発、ズドンと雪崩れ込んだのは「Ricky Punks」、「Parasites」、「Pressure」、「Funny Thungs」、「Don’t Make Me Pissed Off, Fuckin’ Son Of A Bitch」の怒涛の連打だ。特に「Pressure」や「Funny Things」、「Don’t Make Me Pissed Off, Fuckin’ Son Of A Bitch」といった1分に満たないショートチューンは視覚的にも聴覚的にも暴発感が強く、跳ねるようにギターを弾き倒す横山の姿にこちらも昂ってしまう。円熟のアンサンブルは言わずもがな、しかしバンドの勢いには円熟以上にフレッシュな衝動を感じるというか、BPM以上に音のスピードがグングン上がっていく様が痛快極まりない。

そして当然、そのエネルギーはピットにも即着火。「Parasites」の“so what？”を観客が大声で歌い、「Funny Things」の“Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, / Yeah, yeah yeah”では徹底的にFunな歌声が巻き起こる。たとえば「I Won’t Turn Off My Radio」や「These Magic Words」といった楽曲は歌自体とメロディとメッセージによって人々のエモーションが撚られていく感覚が強いが、こうして楽しさ一点で昇っていけるのもKen Yokoyamaの音楽の素敵さだ。

そんなことを改めて感じるショートチューン祭りに続いて「4Wheels 9Lives」をプレイし、Ken Yokoyamaとはあらゆる困難を乗り越えて生き続けていく不滅のバンドであるという宣言を叩きつける。しかし冒頭から滾りまくっている蒼い炎を目にすると、“不滅”である以上に、若返り続けていくバンドなのではないかとすら思う。アンサンブルのキレも音のスピードも昔からずっとそうだが、少年のように跳ねてステージを動き回る横山の姿も、美しいメロディを天に昇らせるようなギターソロも、(長いキャリアを誇るアーティストに最適な言葉かはわからないが)何しろフレッシュで瑞々しいのだ。

まだライヴが始まって10分ちょっとのはずだが、「今日は10曲プレイする予定だけど、もう6曲終わりました（笑）！ でもフェスは時間制限があるからさ、こうなっちゃうよね！ もうすぐ終わります！」とうそぶいて笑いを誘うところも楽しいが、しかし、それだけで終わらないのがKen Yokoyamaだ。横山がインタビューなどで度々語ってきたように“人の生活に寄り添うもの”として音楽を捉え、だからこそ楽曲にもライヴにもメッセージを込め続けてきたアーティストとして、演奏時間がタイトなフェスのステージであっても“今伝えたいこと”を叩き込む。

「僕達は5月にツアーをやっていて、この前終わったところなんですよ。次は6月に1週間の短いツアーがあって、今はその合間なのね。で、そのツアーはシングル(「The Ballad」)を持って回っていて、もちろんシングルの楽曲を毎晩演奏していたんだけど、そのツアーはもう一個テーマを持っていたんだわ。そのテーマを聞いてビックリしないでよ？ いや、きっと驚く。最近はそういうことを胸張って言うバンドがいないから。でも俺は言うぜ。そのテーマは“戦争反対”です。何故そんなことを言い始めたかというとさ、ちょうどツアーを始めた頃に、Twitter(現X)で“どうして最近、バンドマンは作品で戦争反対と表さないんだ”という話題を目にしたからなの。だったら俺はステージ上で応えようと思って、5月のツアーをやったんだよ。……どこの政党に入れようが、どんな世界に生きていようが、戦争なんてあっちゃいけないよな？ 戦争をやらないようにする方法が違うだけで、戦争反対はみんな一緒。俺には子供が3人いるけど、自分の子供が戦争に行ったり人殺しに加担したりするなんて、俺は絶対に嫌だ。それはみんな一緒だと思うんだ。自分のお父さん、お兄さん、おじさん、彼氏に人殺しなんかさせたくないよね。だから戦争反対なんです。これまでに作ってきたアルバムにはひとつやふたつ、そういう気持ちを盛り込んだ楽曲があるから。それをやっていくよ」

約6分を費やしてステージ上で語り続けた横山。しかし戦争や世界への視座をはっきりと表す態度は今に始まったことではなく、特にアルバム『Best Wishes』〜『Sentimental Trash』の時期に、音楽として克明化していったものだ。しかも今や戦争や紛争が現実となって目前に広がっているわけで、よりリアリティのある形でこの声明は我々の心に届く。ただ、ここまでハッキリと“戦争反対”を謳う横山の姿は「The Ballad」のツアーで久々に目にした。そして、フェスだからといってそのメッセージを抑えることなどせず、“今の自分をそのまま表す”という正論を真っ向から叩き込んできたのである。「楽しむためにフェスに来たのに、こんな話されたら引くよね？ でもパンクスを観に来たんだろ？」という言葉もあったが、モノ言うパンクスとしての炎が改めて燃え盛っていることもまた、Ken Bandが新たな衝動に乗っているライヴの所以なのだと思う。

戦争に対する恐怖どころか戦地の光景を想像して生々しい歌にしたためた「Mama, Let Me Come Home」。そんな血みどろの未来が来ることに怯えながら、愛だけが自分達を救うはずだという願いを歌い叫ぶ「Save Us」。その2曲を立て続けに披露し、さらに「俺にとっても君達にとっても大事な曲をやるよ」という言葉から「Ricky Punks III」へ。戦争反対という声明も、それぞれの生まれた場所・生きてきた過程を愛するための歌も、横山の中ではひとつの線で繋がれているのだろう。自分の人生を動かせるのは自分自身だけ。しかし「音楽では世界は変わらない。音楽にケツを蹴り上げられた人間の行動で世界は変わっていくんだ」と語ってきたように、それぞれが自分の世界を変えるための力は、人が人を想う瞬間から生まれるのだと。そんな想いに紐づいた歌、歌、歌。そしてメッセージの数々。“楽曲は人の生活に寄り添うもの”という音楽観も、そこに直結するものだ。

怒涛の爆音連打と毅然としたステイトメントを全開にしたライヴ。その最後を締め括ったのは、「These Magic Words」だった。シビアな現実に対するメッセージも放たれたからこそ、最後の最後に歌われる“Oh yeah, it’s alright / It’s gonna be OK”という言葉の真意がクッキリと伝わってくる。“きっと大丈夫”とは、今を乗りこなすための楽観ではない。全然大丈夫じゃない現実に向き合い、徹底的に闘い、大丈夫にしていけるかどうかは俺達次第なのだと。「音楽にケツを蹴り上げられた人間の行動で世界は変わる」と信じ続ける男による、未来を掴むための呪文が“It’s gonna be OK”なのだ。そして、自分自身の手で行く先を輝かせるための闘争がパンクロックなのだと、この歌は伝えている気がしてならない。「大丈夫。きっと大丈夫だよ。大丈夫にするために考えていこうな」──そんな横山の言葉のもとに集った“Ah ah ah”の大合唱は、そんな希望を諦めない人間によるユナイトなのだと思った。

「最後に1曲どうだい？」という言葉から演奏された「The Ballad」はKen Yokoyamaにとって初めての日本語楽曲であり、人生の理不尽な痛みと苦しみを独白する歌が痛切だ。しかしそんな内省を洗いざらい吐き出せることもまた、“それでも”と訴える心の表れである。徹底的にストレートな表現、徹底的に獰猛な音楽、徹底的に人を想うメッセージ。どこを切り取っても潔く、横山健という人間そのものが鳴っているライヴだった。

文◎矢島大地

撮影◎岸田哲平／半田安政

◆BARKS内＜SATANIC CARNIVAL 2026＞特集

◾️セットリスト (SATAN STAGE)

01.Ricky Punks

02.Parasites

03.Pressure

04.Funny Things

05.Don’t Make Me Pissed Off Fuckin’ Son Of A Bitch

06.4wheels 9Lives

07.Mama,Let Me Come Home

08.Save Us

09.RickyPunks lll

10.These Magic Words

11.The Balled

■＜SATANIC CARNIVAL ’26＞

6月6日(土) 千葉・幕張メッセ国際展示場1-3ホール

6月7日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場1-3ホール

◯物販 / FOOD AREA：open9:00

◯ライブ観覧エリア：open10:00｜start11:00 ※予定

▼6月6日(土)出演者

10-FEET / バックドロップシンデレラ / FC FiVE / Fear, and Loathing in Las Vegas / FOMARE / ハルカミライ / HERO COMPLEX / HEY-SMITH / Ken Yokoyama / Maki / MAYSON’s PARTY / MONGOL800 / サバシスター / SCAFULL KING / SHADOWS / SPARK!!SOUND!!SHOW!! / Suspended 4th / ヤバイTシャツ屋さん / 山嵐 / [OA] カライドスコープ

▼6月7日(日)出演者

04 Limited Sazabys / Age Factory / dustbox / ENTH / 花冷え。 / HIKAGE / Knosis / マキシマム ザ ホルモン / OVER ARM THROW / Paledusk / ROTTENGRAFFTY / SHANK / SHE’ll SLEEP / SiM / 四星球 / THE FOREVER YOUNG / 打首獄門同好会 / View From The Soyuz / w.o.d. / [OA] Launcher No.8

関連サイト

◆BARKS内＜SATANIC CARNIVAL 2026＞特集

◆＜SATANIC CARNIVAL＞ オフィシャルサイト

◆PIZZA OF DEATH オフィシャルサイト