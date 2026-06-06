¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¡©¡ª¡Ê´î¡Ë¡Ú¥¹¥¿¥Ð¡Ûº£¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡Ö¥±ー¥¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
µ¨Àá¤Î¸ÂÄê¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬¤Ê¤Ë¤«¤ÈÏÃÂê¤Ë¾å¤¬¤ë¡Ú¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Û¡£¼Â¤Ï¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Õー¥É¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö¥±ー¥¡×¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¡£º£ÈÎÇäÃæ¤Î¥±ー¥¤«¤é¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£¡Öº£Æü¤Ï¥±ー¥¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤µ¤Ê¬¡ª¡×¤½¤ó¤ÊÆü¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥¹¥¿¥Ð¤â¸õÊä¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¡£
¥Þ¥Ë¥¢¤¬¥¤¥Á²¡¤·¤¹¤ë¥±ー¥¤Ï¤³¤ì¡ª
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¹¥¿¥Ð¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥±ー¥¤Û¤Ü¿©¤Ù¤Æ¤¤¿»ä¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥¹¥¿¥Ð¥Þ¥Ë¥¢¤Î@ayumin0220stb¤µ¤ó¡£¡Ö¥Ð¥º¤ê¥Õー¥É¡×¡Öµ²±¤Ë»Ä¤ë°ìÉÊ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Î¡Ö¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Æ¥êー¥Ì¡×¤Ç¤¹¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥«¥«¥ª¤ÎÉ÷Ì£¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢²Æ¤Ç¤â¿´ÃÏ¤è¤¯Ì£¤ï¤¨¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢½ë¤¤Æü¤Ë¤â¤¼¤Ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¡£@ayumin0220stb¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥Û¥¤¥Ã¥×¤Ï´Å¤µ¹µ¤¨¤á¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢½Å¤¯¤Ê¤é¤º¤Ë¥Ñ¥¯¥Ñ¥¯¿©¤Ù¿Ê¤á¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤Ï¡¢\540¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¤´¤í¤Ã¤È¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¤ÎÁÖ¤ä¤«¥±ー¥¡ª
@j.u_u.n__starbucks¤µ¤ó¤¬¡Ö¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¡×¡ÖÁÖ¤ä¤«¤Ê¥±ー¥¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¡Ö¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¥ì¥¢¥Áー¥º¥±ー¥¡×¡£¥¬¥ì¥Ã¥ÈÀ¸ÃÏ¤Ë¥ì¥¢¥Áー¥º¤ò½Å¤Í¡¢¥Ö¥ëー¥Ù¥êー²ÌÆù¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¤Ï¤´¤í¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¡£²Æ¤é¤·¤¤ÁÖ¤ä¤«¤ÊÌ£¤Î¥±ー¥¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤µ¤Ê¬¤Î»þ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤òÁª¤Ö¤ÈÎÉ¤¤¤«¤â¡£²Á³Ê¤Ï¡¢\570¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¥¥á¤ÎºÙ¤«¤¤¤â¤Ã¤Á¤êÀ¸ÃÏ
@megumiko_mania¤µ¤ó¤¬¡Ö·Ú¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ÆËþÂ´¶¤â¤¢¤ë¡×¤È¡¢´¶ÁÛ¤ò¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¯¥êー¥à¥·¥Õ¥©¥ó¥±ー¥¡×¡£²èÁü¤«¤é¤â¤ï¤«¤ë¥¥á¤ÎºÙ¤«¤¤À¸ÃÏ¤Ï¡¢@megumiko_mania¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤â¤Ã¤Á¤ê·Ï¡×¤À¤½¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥¯¥êー¥à¤Ï´Å¤¹¤®¤ºÀ¸ÃÏ¤Î´Å¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¥³ー¥Òー¤ä¥é¥Æ¤Ê¤É¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤È¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¤è¤êÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ë¥«¥Õ¥§¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£\490¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È¡¢¥¹¥¿¥Ð¤Î¥±ー¥¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
°Õ³°¤È¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¡ª¡© ¹ÈÃãÆþ¤ê¥Áー¥º¥±ー¥
@j.u_u.n__starbucks¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö²ÈÂ²¤Ë¤â¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¯¤Æ¥ê¥Ô¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¡Ö¥¢ー¥ë¥°¥ì¥¤¥Ð¥¹¥¯¥Áー¥º¥±ー¥¡×¡£ÃÇÌÌ¤Ë¤ÏÃãÍÕ¤ÎÎ³¤¬¸«¤¨¤Æ¡¢¹ÈÃã¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¡£¡Ö´Å²á¤®¤Ê¤¯¤Æ½Å¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤¹¤®¡×¡Ö¥Ú¥í¥ê¤È´°¿©¡×¤È¤â¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¡¢¸«¤¿ÌÜ¤è¤ê¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤«¤â¡£¹ÈÃã¹¥¤¤Î¿Í¤ä¥Áー¥º¥±ー¥¹¥¤¤Î¿Í¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢°ìÅÙ¤Ï¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë²ÁÃÍ¤¢¤ê¤È¸À¤¨¤½¤¦¡£²Á³Ê¤Ï¡¢\520¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@ayumin0220stbÍÍ¡¢@j.u_u.n__starbucksÍÍ¡¢@megumiko_maniaÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Yuri.A