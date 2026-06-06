¥É¥¤¥Ä2Éô¹ß³Ê¤Î¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¡¢¥é¥Ã¥×´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤¤òÈ¯É½¡Ä¤«¤Ä¤ÆFWÄ®Ìî½¤ÅÍ¤ò»ØÆ³¤·¤¿47ºÐ»Ø´ø´±
¡¡¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤Ï6Æü¡¢¥Þ¥ë¥»¥ë¡¦¥é¥Ã¥×»á¤ò2026¡Ý27¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Î¿·»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ¾·¤Ø¤¤¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥Ö¥ì¥Ã¥·¥óÁ°´ÆÆÄ¤Î²¼¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤Ï¡¢³«Ëë¤«¤é2¾¡1Ê¬¤±¤òµÏ¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Ï9Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤¹¤ë¤Ê¤É1Ç¯ÄÌ¤·¤Æ¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¤¤¿¡£»ÄÎ±Áè¤¤¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¥ê¡¼¥°ÀïºÇ¸å¤Î10»î¹ç¤Ç¤ÏÇòÀ±Ìµ¤·¤Ç½ª¤ï¤ê¡¢ºÇ½ªÀá¤Ç2.¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ø¤Î¹ß³Ê¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤ò2Éô¤ÎÉñÂæ¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤Ï¡¢5Æü¤Ë¥Ö¥ì¥Ã¥·¥óÁ°´ÆÆÄ¤Î²òÇ¤¤òÈ¯É½¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÍâÆü¤Ë¸åÇ¤¸õÊä¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¥é¥Ã¥×»á¤Î½¢Ç¤¤¬Àµ¼°¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥é¥Ã¥×¿·´ÆÆÄ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤Ç¤Î»Ø´ø¤Ï¤È¤Æ¤â»É·ãÅª¤ÊÄ©Àï¤Ç¤¢¤ê¡¢¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¡£¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢Ãå¼Â¤ËÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¿Ìî¿´Åª¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤Î¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤È1Ç¯¤Ç¤Î1ÉôÉüµ¢¤Ø°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¸½ºß47ºÐ¤Î¥é¥Ã¥×¿·´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ó¤À¸å¡¢2021Ç¯¤ËÅö»þ2Éô¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Û¥ë¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¦¥¡¼¥ë¤Î»Ø´ø´±¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£½¢Ç¤3¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤Ë¤Ï¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½FWÄ®Ìî½¤ÅÍ¤ò»ØÆ³¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤Ë¤ÏDF°ÂÆ£ÃÒºÈ¡¢MFÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡¢FW¸¶ÂçÃÒ¤ÎÆüËÜ¿Í3Áª¼ê¤¬ºßÀÒ¡£¥¡¼¥ë¤ò1Éô¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¥é¥Ã¥×¿·´ÆÆÄ¤Î²¼¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀï¤¤¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥Ö¥ì¥Ã¥·¥óÁ°´ÆÆÄ¤Î²¼¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤Ï¡¢³«Ëë¤«¤é2¾¡1Ê¬¤±¤òµÏ¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Ï9Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤¹¤ë¤Ê¤É1Ç¯ÄÌ¤·¤Æ¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¤¤¿¡£»ÄÎ±Áè¤¤¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¥ê¡¼¥°ÀïºÇ¸å¤Î10»î¹ç¤Ç¤ÏÇòÀ±Ìµ¤·¤Ç½ª¤ï¤ê¡¢ºÇ½ªÀá¤Ç2.¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ø¤Î¹ß³Ê¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥Ã¥×¿·´ÆÆÄ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤Ç¤Î»Ø´ø¤Ï¤È¤Æ¤â»É·ãÅª¤ÊÄ©Àï¤Ç¤¢¤ê¡¢¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¡£¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢Ãå¼Â¤ËÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¿Ìî¿´Åª¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤Î¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤È1Ç¯¤Ç¤Î1ÉôÉüµ¢¤Ø°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¸½ºß47ºÐ¤Î¥é¥Ã¥×¿·´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ó¤À¸å¡¢2021Ç¯¤ËÅö»þ2Éô¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Û¥ë¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¦¥¡¼¥ë¤Î»Ø´ø´±¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£½¢Ç¤3¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤Ë¤Ï¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½FWÄ®Ìî½¤ÅÍ¤ò»ØÆ³¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤Ë¤ÏDF°ÂÆ£ÃÒºÈ¡¢MFÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡¢FW¸¶ÂçÃÒ¤ÎÆüËÜ¿Í3Áª¼ê¤¬ºßÀÒ¡£¥¡¼¥ë¤ò1Éô¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¥é¥Ã¥×¿·´ÆÆÄ¤Î²¼¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀï¤¤¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£