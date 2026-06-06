¡Ú¹áÀî¸©¹â¹»ÁíÂÎ¡Û¥¦¥¨¥¤¥È¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥´¥ë¥Õ¤Î·ë²Ì¡¡6Æü
¹áÀî¸©¹â¹»ÁíÂÎ2026
¡Ú¹áÀî¸©¹â¹»ÁíÂÎ¡Û6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¦¥¨¥¤¥È¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥´¥ë¥Õ¤Î·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¢£¥¦¥¨¥¤¥È¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê²ñ¾ì¡§Â¿ÅÙÄÅ¹â¹» ÂÎ°é´Û¡Ë
¡ÒÃË»Ò56kgµé¡Ó
¡¡1°Ì¡¡º´¼¡Í¤¼ù¡Ê¹áÀîÃæ±û 3Ç¯¡Ë¡¡¥Èー¥¿¥ë200kg¡Ê¥¹¥Ê¥Ã¥Á90kg¡¢¥¯¥êー¥ó¡õ¥¸¥ãー¥¯110kg¡Ë
¡ÒÃË»Ò60kgµé¡Ó
¡¡1°Ì¡¡ÄÑÄ¾Íã¡Ê¹áÀîÃæ±û 3Ç¯¡Ë¡¡¥Èー¥¿¥ë206kg¡Ê¥¹¥Ê¥Ã¥Á93kg¡¢¥¯¥êー¥ó¡õ¥¸¥ãー¥¯113kg¡Ë
¡ÒÃË»Ò65kgµé¡Ó
¡¡1°Ì¡¡À¾ËÜÁÛÍè¡Ê¹áÀîÃæ±û 3Ç¯¡Ë¡¡¥Èー¥¿¥ë226kg¡Ê¥¹¥Ê¥Ã¥Á98kg¡¢¥¯¥êー¥ó¡õ¥¸¥ãー¥¯128kg¡Ë
¡ÒÃË»Ò71kgµé¡Ó
¡¡1°Ì¡¡¼ÆÅÄ¶³Êã¡Ê¹áÀîÃæ±û 3Ç¯¡Ë¡¡¥Èー¥¿¥ë211kg¡Ê¥¹¥Ê¥Ã¥Á93kg¡¢¥¯¥êー¥ó¡õ¥¸¥ãー¥¯118kg¡Ë
¡ÒÃË»Ò79kgµé¡Ó
¡¡1°Ì¡¡³ùÃ«·ûÀ®¡ÊÂ¿ÅÙÄÅ 3Ç¯¡Ë¡¡¥Èー¥¿¥ë206kg¡Ê¥¹¥Ê¥Ã¥Á90kg¡¢¥¯¥êー¥ó¡õ¥¸¥ãー¥¯116kg¡Ë
¡ÒÃË»Ò88kgµé¡Ó
¡¡1°Ì¡¡°æ¾å½ÔÊå¡ÊÂ¿ÅÙÄÅ 2Ç¯¡Ë¡¡¥Èー¥¿¥ë197kg¡Ê¥¹¥Ê¥Ã¥Á92kg¡¢¥¯¥êー¥ó¡õ¥¸¥ãー¥¯105kg¡Ë
¡ÒÃË»Ò94kgµé¡Ó
¡¡1°Ì¡¡Àî¾åÍµÂç¡Ê¹áÀîÃæ±û 3Ç¯¡Ë¡¡¥Èー¥¿¥ë245kg¡Ê¥¹¥Ê¥Ã¥Á110kg¡¢¥¯¥êー¥ó¡õ¥¸¥ãー¥¯135kg¡Ë
¡Ò½÷»Ò48kgµé¡Ó
¡¡1°Ì¡¡ËöÄ¹ÊâÇµ¹á¡Ê¹áÀîÃæ±û 2Ç¯¡Ë¡¡¥Èー¥¿¥ë112kg¡Ê¥¹¥Ê¥Ã¥Á52kg¡¢¥¯¥êー¥ó¡õ¥¸¥ãー¥¯60kg¡Ë
¡Ò½÷»Ò53kgµé¡Ó
¡¡1°Ì¡¡ÉÚÅÄ°¼°¦¡Ê¹áÀîÃæ±û 2Ç¯¡Ë¡¡¥Èー¥¿¥ë94kg¡Ê¥¹¥Ê¥Ã¥Á42kg¡¢¥¯¥êー¥ó¡õ¥¸¥ãー¥¯52kg¡Ë
¡Ò½÷»Ò63kgµé¡Ó
¡¡1°Ì¡¡»³ËÜ¥ê¥ª¡Ê»°ÌÚ 2Ç¯¡Ë¡¡¥Èー¥¿¥ë125kg¡Ê¥¹¥Ê¥Ã¥Á55kg¡¢¥¯¥êー¥ó¡õ¥¸¥ãー¥¯70kg¡Ë
¡Ò½÷»Ò69kgµé¡Ó
¡¡1°Ì¡¡ÃæÅèÍ®·î¡Ê¹áÀîÃæ±û 3Ç¯¡Ë¡¡¥Èー¥¿¥ë156kg¡Ê¥¹¥Ê¥Ã¥Á72kg¡¢¥¯¥êー¥ó¡õ¥¸¥ãー¥¯84kg¡Ë
¢£¥´¥ë¥Õ¡Ê²ñ¾ì¡§ËþÇ»¥Ò¥ë¥º¥«¥ó¥È¥êー¥¯¥é¥Ö Par 72¡Ë
¡ÒÃË»Ò¡¦¸Ä¿Í¡Ó
¡¡1°Ì¡¡¶¶ËÜ¶³Êå¡Ê»Í³Ø¹áÀîÀ¾ 1Ç¯¡Ë¥¹¥³¥¢74
¡Ò½÷»Ò¡¦¸Ä¿Í¡Ó
¡¡1°Ì¡¡»³粼À²µ©¡Ê»Í³Ø¹áÀîÀ¾ 3Ç¯¡Ë¥¹¥³¥¢72
¡ÒÃË»Ò¡¦ÃÄÂÎ¡Ó
¡¡1°Ì¡¡»Í³Ø¹áÀîÀ¾¡¡¥¹¥³¥¢233
¡¡2°Ì¡¡¹â¾¾Ãæ±û¡¡¡¡¥¹¥³¥¢233
¡¡¢¨4¿ÍÌÜ¤Î¥¹¥³¥¢¤Ç½ç°Ì·èÄê
¡Ò½÷»Ò¡¦ÃÄÂÎ¡Ó
¡¡1°Ì¡¡»Í³Ø¹áÀîÀ¾¡¡¥¹¥³¥¢219