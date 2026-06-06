¡Ö¼¤á¤ëÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤ë¡×¡ÈÇÀ¶ÈÎ¥¤ì¡É ·üÇ°¤ÎÀ¼¡¡ÈîÎÁ¤äÇ³ÎÁ¤Î¹âÆ¤È»ñºàÉÔÂ¤Ç¿©¤ò»Ù¤¨¤ë¸½¾ì¤Ë¤âÃæÅì´íµ¡¤Î±Æ¶Á¡ÚÊóÆ»ÆÃ½¸¡Û
»ä¤¿¤Á¤Î¿©¤ò»Ù¤¨¤ëÇÀ¶È¤Ë¤âÃæÅì´íµ¡¤Î±Æ¶Á¤¬¸½¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç³ÎÁ¤äÈîÎÁ¤Î¹âÆ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¤Ê¤É»ñºà¤Î¶¡µë¤âÉÔ°ÂÄê¤Ë¡£ÇÀ¶ÈÎ¥¤ì¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È·üÇ°¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Û·ÚÌý²Á³Ê(1L¤¢¤¿¤ê)¤Î¿ä°Ü
ÂæÉ÷¤Ç¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹Èï³²¤â¡Ä ÃæÅì¾ðÀª¤Ç¡È¥Õ¥£¥ë¥à¡É¤¬¶¡µëÉÔ°ÂÄê¤Ë
³ÆÃÏ¤ËÈï³²¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿ÂæÉ÷6¹æ¡£3Æü¡¢°ñ¾ë¸©ËÈÅÄ»Ô¤Ç¤ÏÄäÅÅ¤ä¶¯É÷¤Ë¤è¤ëÅÝÌÚ¤Ê¤É¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
ÇË¤ì¤¿¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¤Î±þµÞ½èÃÖ¤ò¤¹¤ëÇÀ²È¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
Q.¤±¤Ã¤³¤¦¿·¤·¤¤¡©
ÇÀ²È
¡Ö¿·¤·¤¤¥Ó¥Ë¡¼¥ë¤À¤è¡£12·î¤ËÈï¤»¤¿¤ä¤Ä¡×
¤³¤Î¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Ë¥é¤À¡£
Q.¥Ë¥é¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¥Ë¥é¤ÏÂç¾æÉ×¡¢¶¯¤¤¡£¡Ê¥Ó¥Ë¡¼¥ë¡Ë¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡£´¨¤¤»þ¤Ï¥À¥á¤À¤±¤É¡×
ËÈÅÄ»Ô¤Ï¡¢ÌîºÚ¤Î»º½Ð³Û¤¬10Ç¯Ï¢Â³Á´¹ñ¥È¥Ã¥×¤ÎÇÀ¶È²¦¹ñ¤À¡£¥á¥í¥ó¤ä¥¤¥Á¥´¤Ê¤É¤Î¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¤¬¡¢»ÔÆâ¤Î¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
4Æü¡¢ÇÀ¶È»ñºà¤ò¼è¤ê°·¤¦ËÈÅÄ»ÔÆâ¤Î²ñ¼Ò¤Ë¤Ï¡¢ÂæÉ÷Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÇÀ²È¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
°ñ¾ëÇÀºàËÈÅÄ¡¡»³¸ý¹¸ÂåÉ½
¡Ö¡ÊÉ÷¤Ç¡Ë¥Ï¥¦¥¹»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¡©½¤Á¶¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥Õ¥£¥ë¥à¤¬¤Ê¤¤¤ÈÌá¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡£»ý¤Ã¤Æ¤ë¤â¤Î¤â¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡×
ÁêÃÌ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢ÇË¤ì¤¿¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¤òÊä½¤¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£
°ñ¾ëÇÀºàËÈÅÄ¡¡»³¸ý¹¸ÂåÉ½
¡Öº£¥á¥í¥ó¤¬ºÇÀ¹´ü¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥á¥í¥ó²°¤µ¤ó¤¬¥á¥í¥ó¤ò¼é¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ»Ä¤Ã¤Æ¤ë¼ê»ý¤Á¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¤ÇÉ¬Í×¤ÊÊ¬¤À¤±ÀÚ¤Ã¤Æ¡ÊÇÀ²È¤Ë¡ËÆÏ¤±¤ë¡×
¡ÖÉáÃÊ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×
Q.ÄÌ¾ï¤Ï¤É¤¦ÂÐ±þ¡©
¡ÖÄÌ¾ï¤Ï²Ã¹©¥á¡¼¥«¡¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢²Ã¹©¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Íê¤ó¤À¤È¤³¤í¤Ç¡Ø¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Ù¡Øº£¤¹¤°¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×
¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¤Ï¡¢¸¶Ìý¤«¤éÀºÀ½¤µ¤ì¤ë¥Ê¥Õ¥µÍ³Íè¤Î¸¶ÎÁ¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃæÅì¾ðÀª¤Î°²½¤Ç¥Õ¥£¥ë¥à¤Î¶¡µë¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
±Æ¶Á¤Ï¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¤ÎÊä½¤¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
°ñ¾ëÇÀºàËÈÅÄ¡¡»³¸ý¹¸ÂåÉ½
¡Ö¥Ï¥¦¥¹¤ò¿·µ¬¤Ç·ú¤Æ¤Æ¡¢¹üÁÈ¤ß¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤±¤É¥Õ¥£¥ë¥à¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸½¾ì¤¬¥Ý¥Ä¥Ý¥Ä½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡×
¿·¤·¤¤¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹ÍÑ¥Õ¥£¥ë¥à¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾¦¼Ò¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡Ä
°ñ¾ëÇÀºàËÈÅÄ¡¡»³¸ý¹¸ÂåÉ½
¡Ö3Ê¬¤Î1¤Ï¤È¤ê¤¢¤¨¤º´õË¾¤Î¤â¤Î¤ÇÇ±½Ð¤Ç¤¤½¤¦¡£»Ä¤ê¤Î3Ê¬¤Î2¤ÏÀ½Â¤¤·¤Æ¤«¤é¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î´Ö¤Þ¤Ç¤Ï²óÅú¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤¦¤É2¤«·îÁ°¤Ë¸À¤Ã¤¿ÏÃ¤¬¤è¤¦¤ä¤¯·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡×
Àè¡¹¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Î©¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
°ñ¾ëÇÀºàËÈÅÄ¡¡»³¸ý¹¸ÂåÉ½
¡Ö¤¦¤Á¤Î¾¦Çä¤â¤«¤Ê¤êËöÃ¼¤ÎÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·¾åÎ®¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ï¤«¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀµÄ¾¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿ÍýÍ³¤ÏÊ¬¤«¤ê¤«¤Í¤ë¡×
¡Ö¤³¤ì¤¬Ä¹°ú¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¸å¡¹¤Ï¿©¤ÎÌäÂê¤Ë·Ò¤¬¤ë·üÇ°¤Ï¤¢¤ë¡×
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òºÌ¤ë¡¢¤¢¤Î²ÌÊª¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿È¤òºï¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¥¤¥Á¥´ÇÀ²È¤¬ËèÇ¯Ä¥¤êÂØ¤¨¤ë¥Õ¥£¥ë¥à¤ÎÇ¼ÉÊ¸«ÄÌ¤»¤º
ËÈÅÄ»Ô¤Î¥¤¥Á¥´ÇÀ²È¡¦³ùÅÄ½¼µ®¤µ¤ó¡Ê48¡Ë¡£11·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¼ý³Ï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢º£¥¤¥Á¥´¤ÎÉÄ¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥Á¥´ÇÀ²È ³ùÅÄ½¼µ®¤µ¤ó
¡Ö¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤Ç¥¤¥Á¥´¤Ï¼å¤¤¡£½ë¤µ¡¦¼¾ÅÙ¤Ë¼å¤¯¤Æ¡¢¼ý³Ï¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯Ä¹¤¤Æ»¤Î¤ê¡£¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¤¹¤´¤¤¡×
ÎãÇ¯Ìó100¥È¥ó¤Î¥¤¥Á¥´¤ò½Ð²Ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¼¡¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë»È¤¦¥Õ¥£¥ë¥à¤¬¡¢¤Þ¤ÀÄ´Ã£¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥¤¥Á¥´ÇÀ²È ³ùÅÄ½¼µ®¤µ¤ó
¡Ö¥¤¥Á¥´¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏËèÇ¯¿·¤·¤¤¤â¤Î¡Ê¥Õ¥£¥ë¥à¡Ë¤òÄ¥¤êÂØ¤¨¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ê¤Î¤¬°ìÈÖÂçÊÑ¡×
¡ÖÃÍ¾å¤²¤Ïº£¤Þ¤Ç²¿²ó¤«¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ç¼ÉÊ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡£¤¹¤´¤¯ÉÔ°Â¤Ç¤¹¡×
¥¤¥Á¥´¤Î¥Ï¥¦¥¹¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥£¥ë¥à¤Ï¡¢ÊÝ²¹À¤¬¹â¤¯ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤òÄÌ¤·¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤À¡£ËèÇ¯10·î¤Ë¤¹¤Ù¤ÆÄ¥¤êÂØ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Ìó50ÅïÊ¬¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¤¬É¬Í×¤À¤¬¡¢¤Þ¤ÀÇ¼ÉÊ¤Ç¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¥á¡¼¥«¡¼Â¦¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥Á¥´ÇÀ²È ³ùÅÄ½¼µ®¤µ¤ó
¡ÖÇ¼ÉÊ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤ì¤ò¤Þ¤¿»È¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡×
Q.ºò¥·¡¼¥º¥ó»È¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¡¢¤â¤¦°ìÅÙ»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡©
¡Ö¸Å¤¤¥Ó¥Ë¡¼¥ë¤À¤È±ø¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¡ÊÆþ¤ë¸÷¤¬¡Ë¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤±¤É2¡Á3³ä¤È¤«¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é50¡ó¤È¤«¡¢¼ýÎÌ¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×
¡ÖÊÝ²¹À¤â°¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡ÊÅß¤Ë¡ËÃÈË¼¤òÊ²¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Ç³ÎÁÈñ¤â¤â¤Ã¤È¤«¤«¤ë¡×
¡Ö3³ä¤°¤é¤¤¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥³¥¹¥È¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ëÃæ¤Ç¡¢3³äÀ¸»ºÎÌ¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤½¤·¤¿¤éºî¤é¤Ê¤¤Êý¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×
Ìµ»ö¤Ë¥Õ¥£¥ë¥à¤òÄ¥¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÉÔ°Â¤Ï»Ä¤ë¡£
¥¤¥Á¥´ÇÀ²È ³ùÅÄ½¼µ®¤µ¤ó
¡ÖÇ¼ÉÊ¤µ¤ì¤Æ¤âÃÍÃÊ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤Ç¤â²Á³ÊÅ¾²Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¡£ÇÀ²È¤Î·Ð±Ä¤Ï¿È¤òºï¤ë¤·¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Æ±¶È¼Ô¤È½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢ÌÀ¤ë¤¤ÏÃ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤¤¤Ä¤â¡×
¡Ö¥Õ¥£¥ë¥àÆþ¼ê¤·¤Å¤é¤¤¡×ÇØ·Ê¡¡¡È»öÁ°¤ÎÇã¤¤¹þ¤ß¡É¼ûÍ× ¶¡µëÎÌ¾å²ó¤ë
ÇÀ¶ÈÍÑ¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¥Ê¥Õ¥µÍ³Íè¤Î¸¶ÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÇÀ¶È¤Ç¹¤¯»È¤ï¤ì¤ë2¼ïÎà¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¤òÀ½Â¤¤¹¤ëÂç¼ê¡¦¥¿¥¥í¥ó¥·¡¼¥¢¥¤¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¥¿¥¥í¥ó¥·¡¼¥¢¥¤ ¥¢¥°¥ê»ö¶ÈÉô Ä¹°æ¶©À¸ÉôÄ¹
¡Ö¹ØÆþ¤¹¤ë¸¶ºàÎÁ¤Î¡¢¸¶ºàÎÁ¤Î¸¶ºàÎÁ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¸¶Ìý¡£¤³¤ì¤¬°ì»þÅª¤ËÎ®ÄÌÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²æ¡¹¤Î¤È¤³¤í¤ËÍè¤ë¸¶ºàÎÁ¤Ë¤â¤½¤ÎÊ¬±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×
5·î¤´¤í¡¢¸¶ÎÁ¤Î¶¡µëÎÌ¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬°ì»þÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢³¤³°¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ¤Ê¤É¤Ç¡¢°ÂÄê¤·¤¿½Ð²Ù¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¡¢Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï²Á³ÊÅ¾²Ç¤À¡£
¸¶ÎÁ¤Î»ÅÆþ¤ì²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·¡¢¤³¤Î½Õ¡¢2¼ïÎà¤È¤âÌó30¡ó¤ÎÃÍ¾å¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¸ÜµÒ¤ÎÆ°¸þ¤ËÊÑ²½¤¬¡£
ËÜÍè¡¢4·î¤«¤é5·î¤Ï½Õ¤ÎÉÄ¤Î¿¢¤¨ÉÕ¤±¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¥Õ¥£¥ë¥à¤Î¼ûÍ×¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤¬¡Ä
¥¿¥¥í¥ó¥·¡¼¥¢¥¤ ¥¢¥°¥ê»ö¶ÈÉô Ä¹°æ¶©À¸ÉôÄ¹
¡ÖÉÔ¼ûÍ×´ü¤Ç¥á¡¼¥«¡¼¤âºß¸Ë¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¡¢Àè¹Ô¤ÉÔ°Â´¶¤äÂçÉý¤Ê²Á³Ê¾å¾º¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Àè¡¹»È¤¦¤â¤Î¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢»öÁ°¤ËÇã¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡£¡Ê¸ÜµÒ¤Î¡ËÍß¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ï±þ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¤³¤¦¤·¤¿¼ûÍ×¤¬ÁÛÄê¤òÄ¶¤¨¡¢¶¡µëÎÌ¤ò¾å²ó¤ë¾õ¶·¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥¿¥¥í¥ó¥·¡¼¥¢¥¤¤Ç¤Ï¡¢1¤«·îÈ¾¤«¤é2¤«·îÀè¤Î¸¶ÎÁÄ´Ã£¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤Á»Ï¤á¤¿¡£
¥Õ¥£¥ë¥à¤Î¼ûÍ×¤¬¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤ë9·î¤«¤é10·î¤Ë¸þ¤±¤Æ²ÝÂê¤Ï¡Ä
¥¿¥¥í¥ó¥·¡¼¥¢¥¤ ¥¢¥°¥ê»ö¶ÈÉô Ä¹°æ¶©À¸ÉôÄ¹
¡Ö¡Ê¸¶ÎÁ¤Î¡ËÄ´Ã£¥¨¥ê¥¢¡¢ÈÏ°Ï¡¢¥ë¡¼¥È¤ò¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¸¶ÎÁ¤ò¤«¤½¸¤á¡¢¥È¥Ã¥×¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¤Ë²ÔÆ¯¤ò¾å¤²¤ÆÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£º£¡¢¤½¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¡×
¡È¥³¥¹¥È¹âÆ¡É¤ËÈáÌÄ¤ò¤¢¤²¤ëÊÆÇÀ²È¡¡"ÊÆÇÀ²ÈÎ¥¤ì¡É²ÃÂ®¤ò·üÇ°
ÃæÅì¾ðÀª¤Î±Æ¶Á¤ÏÊÆºî¤ê¤Î¸½¾ì¤Ë¤âµÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
º£½µ¡¢ÅÄ¿¢¤¨¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤¿½©ÅÄ¸©Âç³ãÂ¼¡£ÅÚ¤òÀ°¤¨¤ë¡ÖÂå¤«¤¡×¤Î¤¿¤á½Åµ¡¤¬¤»¤ï¤·¤Ê¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
Âç³ãÂ¼¤¢¤¤¿¤³¤Þ¤ÁÀ¸»º¼Ô¶¨²ñ¡¡Í°°æÅ°ÂåÉ½¡Ê77¡Ë
¡Ö1Ëü5000¡Á6000¥ê¥Ã¥¿¡¼¡£¥É¥é¥à´Ì¤Ç80ËÜ¤¯¤é¤¤»È¤¦¡×
Q.¤½¤ì¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î´ü´Ö¤Ç¡©
¡Ö2¤«·î´Ö¡×
Ç³ÎÁ¤Î¡Ö·ÚÌý¡×¤Ï¡¢ÃæÅì¾ðÀª¤Î±Æ¶Á¤Ç°ì»þ1L¤¢¤¿¤ê178.4±ß¤Ë¹âÆ(3·î16Æü)¡£
À¯ÉÜ¤«¤é¤ÎÊä½õ¶â¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤â¡¢2025Ç¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ5±ß¤Û¤É¹â¤¤158±ßÁ°¸å¤Ç¤Î¹â»ß¤Þ¤ê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
Ìó170¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤Î¹Âç¤Ê¿åÅÄ¤òÊú¤¨¤ëÍ°°æ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÄË¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡£
Âç³ãÂ¼¤¢¤¤¿¤³¤Þ¤ÁÀ¸»º¼Ô¶¨²ñ¡¡Í°°æÂåÉ½¡Ê77¡Ë
¡Ö¤Þ¤ºÈîÎÁ¤ò¤Þ¤¯¡£¼ï¤ÈÈîÎÁ¤ò°ì½ï¤Ë¤Þ¤¯¡×
¡Ö²æ¡¹¿Í´Ö¤¬¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¡£ÈîÎÁ¤ÏºîÊª¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¤´ÈÓ¡×
ºîÊª¤ÎÀ®Ä¹¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÈîÎÁ¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¡£
À¤³¦¤ÇÍ¢½Ð¤µ¤ì¤ëÁ´ÈîÎÁ¤Î2³ä¡Á3³ä¤¬¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÈîÎÁ¤Î²Á³Ê¤¬¾å¾º¡£²½³ØÈîÎÁ¤ò¤Û¤È¤ó¤ÉÍ¢Æþ¤ËÍê¤ëÆüËÜ¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñÆâ¤ÇÎ®ÄÌ¤¹¤ëÈîÎÁ¤ÎÈ¾¿ô¤ò°·¤¦JAÁ´ÇÀ¤Ï6·î¤«¤éºÇÂç¤Ç14.5¡óÃÍ¾å¤²¤·¤¿¡Ê6·î¡Á10·î¡Ë¡£
Í°°æ¤µ¤ó¤¿¤ÁÇÀ²È¤Î¤â¤È¤ËÆÏ¤¯ÃÊ³¬¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÈîÎÁ¤Î²Á³Ê¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Âç³ãÂ¼¤¢¤¤¿¤³¤Þ¤ÁÀ¸»º¼Ô¶¨²ñ¡¡Í°°æÂåÉ½¡Ê77¡Ë
¡Ö¡ÊÈîÎÁ¤Î¡Ë¸¶ÎÁÃ±²Á¤Ç15%¾å¤¬¤ë¡£¸¶ÎÁ¤ò²Ã¹©¤·±¿Á÷¤·¤Æ¤¯¤ë¡£Á´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥³¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ë¡£±¿Á÷¤ËÊªÎ®¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¡¢ÌýÂå¡¢¥¬¥¹¡£¡Ê¼ê¸µ¤ËÆÏ¤¯¡Ë¾¦ÉÊÃ±²Á¤È¤·¤Æ¤ÏÂ¿Ê¬2³ä°Ê¾å¤¢¤¬¤ë¡×
ÊÆ¤Î²Ã¹©ÈÎÇä¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ°°æ¤µ¤ó¡£¤³¤Î¹©¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥Ã¥¯¤´ÈÓ¤ò1»þ´Ö¤ÇÌó1Ëü800¿©ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ò¤È·î¤Ç¸«¤ë¤È550Ëü¿©¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£
ÊÆ¤ò¿æ¤¯¥¬¥¹Âå¤ä¥Ñ¥Ã¥¯ÍÆ´ïÂå¤Ê¤É¡¢1¿©¤¢¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¤È10±ß¤Û¤É¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢¿ôÀéËü±ß¤Î¥³¥¹¥ÈÁý²Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Âç³ãÂ¼¤¢¤¤¿¤³¤Þ¤ÁÀ¸»º¼Ô¶¨²ñ¡¡Í°°æÂåÉ½¡Ê77¡Ë
¡ÖÅÅµ¤¡¢¥¬¥¹¡¢ÍÆ´ï¡¢¥È¥Ã¥×¥·¡¼¥ë¡¢ÊñÁõ¡£¤ß¤ó¤ÊÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¡£¤â¤¦Á´Éô¡¢¤â¤¦Á´Éô¤À¤â¤ó¤Í¡×
±¿ÈÂ¤¹¤ë»þ¤ËÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤¬Êø¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦Êñ¤à¥Õ¥£¥ë¥à¤â¡¢¥Ê¥Õ¥µÍ³Íè¤À¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥³¥¹¥È¤òÀÚ¤êµÍ¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£¸å¤Ï¡È²Á³ÊÅ¾²Ç¤âÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤"¤ÈÏÃ¤¹¡£
Âç³ãÂ¼¤¢¤¤¿¤³¤Þ¤ÁÀ¸»º¼Ô¶¨²ñ¡¡Í°°æÂåÉ½¡Ê77¡Ë
¡ÖÃæÅìÌäÂê¤ÏÌý¤ÎÌäÂê¤«¤é¡¢ÈîÎÁ¡¦¥Ê¥Õ¥µ¤ÎÌäÂê¡¢Á´¤Æ¡×
Q.¥³¥¹¥ÈÌÌ¤Ç¸À¤¦¤È¡¢·ë¹½¤ÊÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¡©
¡Ö¥³¥¹¥È¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿Ê¬¡¢¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ²Á³Ê¤ËÅ¾²Ç¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤Ê¤«¤Ê¤«ÆüËÜ¤ÎÇÀ²È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¼å¤¤¤«¤éÅ¾²Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
ÇÀ¿å¾Ê¤¬5Ç¯¤´¤È¤ËÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëÅý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯»þÅÀ¤ÇÊÆÇÀ²È¤Ï¡¢15Ç¯Á°¤ÈÈæ¤ÙÈ¾¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Í°°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÃæÅì¾ðÀª¤Î±Æ¶Á¤Ç·Ð±Ä¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÊÆÇÀ²ÈÎ¥¤ì¤¬¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Âç³ãÂ¼¤¢¤¤¿¤³¤Þ¤ÁÀ¸»º¼Ô¶¨²ñ¡¡Í°°æÂåÉ½¡Ê77¡Ë
¡Ö¤â¤¦ÇÀ¶È¤ò¼¤á¤ë½àÈ÷¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¡£µîÇ¯¤ÏÊÆ²Á¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÇÀ¶È¤ò¼¤á¤ë¿Í¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£º£²ó¤ÏÇÀ¶È¤ò¼¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤ë¡¢¤ß¤ó¤Ê°ìµó¤Ë¡£¹ñ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤«¤Ê¤È¡×
¹ñÏ¢µ¡´Ø¡Ö¿©ÎÁ´íµ¡¤Î¤ª¤½¤ì¡×¡¡ÈîÎÁ¤ÎÉÔÂ¡¦¹âÆ¤¬¾·¤¯¼ý³ÏÎÌ¸º¾¯¥ê¥¹¥¯
FAO¡Ê¹ñÏ¢¿©ÎÈÇÀ¶Èµ¡´Ø¡Ë¤Î¥Á¡¼¥Õ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¢¥Þ¥Ã¥·¥â¡¦¥È¥ì¥í»á¤Ï¡¢¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤òÄÌ¤ëÈîÎÁ¤¬·ã¸º¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¿©ÎÁ²Á³Ê¤Î¾å¾º¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éÉ½ÌÌ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
FAO ¥Á¡¼¥Õ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¡¥Þ¥Ã¥·¥â¡¦¥È¥ì¥í»á
¡Ö¿Í¡¹¤Î¿´ÇÛ¤Î¼ï¤Ïº£¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ô¤«·î¸å¤Ë¤Ï²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤ë¿©ÎÁ¤Ë°Ü¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
FAO¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¹¤Ç¤ËÉ¬Í×¤ÊÎÌ¤ÎÈîÎÁ¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¹ñ¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢°ìÉô¤ÎÈîÎÁ²Á³Ê¤¬50¡ó¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤â¤¢¤ë¡£ÈîÎÁ¤ÎÉÔÂ¤ä²Á³Ê¹âÆ¤Î±Æ¶Á¤¬¡¢ºîÊª¤Î¼ý³ÏÎÌ¤Ë¸½¤ì¤ë¤Î¤Ï¿ô¤«·îÀè¤À¤È¤¤¤¦¡£
FAO ¥Á¡¼¥Õ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¡¥Þ¥Ã¥·¥â¡¦¥È¥ì¥í»á
¡ÖÇÀ¶È¤Î¥³¥¹¥È¤¬ÂçÉý¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÀ²È¤Ï¡¢ÈîÎÁ¤ò¸º¤é¤¹¤«¤É¤¦¤«·è¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¼ý±×À¤ò¹Í¤¨¤ÆÈîÎÁ¤ò¸º¤é¤»¤Ð¡¢¼ý³ÏÎÌ¤ÏÄã²¼¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î¸åÈ¾¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
Í¢Æþ¤¹¤ëÈîÎÁ¤Î6³ä°Ê¾å¤ò¡¢ÃæÅì¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¾®ÇþÇÀ²È
¡ÖÈîÎÁ²Á³Ê¤¬2¡Á3ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢Á´¤¯ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¾®Çþ¤ÎºÏÇÝÌÌÀÑ¤ò½Ì¾®¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÉô¤ÎÈª¤Ë¤Ï²¿¤â¿¢¤¨¤º¡¢ËÒÁðÃÏ¤Ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤ÏÃÜ»º¤Îµ¬ÌÏ¤¬¾¯¤·Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÏÀ¤³¦Âè2°Ì¤Î¾®ÇþÍ¢½Ð¹ñ¤À¡£
10·î°Ê¹ß¤Ë¼ý³Ï´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢À¸»ºÎÌ¤Ï26¡ó¸º¾¯¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÍ¢½Ð¤Ï1000Ëü¥È¥ó¸º¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£À¤³¦¤ÎÇ¯´ÖÍ¢½ÐÎÌ¤Î5¡ó¤ËÁêÅö¤¹¤ëÎÌ¤À¡£
Í¢Æþ¾®Çþ¤ÎÌó2³ä¤ò¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Ë¤â¡¢±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ö²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
FAO¤Î¥È¥ì¥í»á¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¿©ÎÁ´íµ¡¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤â»ØÅ¦¤·¤¿¡£
FAO ¥Á¡¼¥Õ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¡¥Þ¥Ã¥·¥â¡¦¥È¥ì¥í»á
¡Ö¼ý³ÏÎÌ¤ÎÄã²¼¤Ç¿©ÎÁ²Á³Ê¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢À¤³¦Åª¤Ê¿©ÎÁ¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¡¢Ç¯Ëö¤«ÍèÇ¯¤Ë¤â¿©ÎÁ´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
ÆüËÜ¤¬Êú¤¨¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¡©¡¡¡ÈÇÀ¶ÈÀ¯ºö¤ò¸«Ä¾¤¹É¬Í×¡É¤È»ØÅ¦¤â
¾®Çþ¤Î¹ñÆâ¼ûÍ×ÎÌ¤ÎÌó8³ä¤ò³¤³°¤«¤éÍ¢Æþ¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¡£
ºâÌ³¾Ê¤ÎËÇ°×Åý·×¤ò¸«¤ë¤È¡¢10Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¡¢ÂçÆ¦¤ä¾®Çþ¡¢¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤Ê¤É¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Î²Á³Ê¤Ï¾å¾º·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ¤ÎÇÀ¶ÈÀ¯ºö¤Ë¾Ü¤·¤¤ÆüËÜÂç³ØË¡³ØÉô¡¦À¾ÀîË®É×¶µ¼ø¤Ï¡¢¿©ÎÁÉÊ¤ò³¤³°¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹¡£
ÆüËÜÂç³ØË¡³ØÉô¡¡À¾ÀîË®É×¶µ¼ø
¡Ö¤³¤Î3¡Á4Ç¯¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤äº£²ó¤Î¥Û¥ë¥à¥º´íµ¡¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢³¤³°¤«¤é¤â¤Î¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¸½¼ÂÅª¤ÊÌäÂê¤È¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Ï½êÆÀ¤¬¹â¤¤¹ñ¤Ç¡¢¤ª¶â¤ò½Ð¤»¤Ð¾¯¡¹¹â¤¯¤Æ¤âÍ¢Æþ¤¬¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤éËÜÅö¤ËÍè¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢ÊªÍýÅª¤ËÍè¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢ÇÀ¶ÈÀ¯ºö¤ò¸«Ä¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
ÆüËÜÂç³ØË¡³ØÉô¡¡À¾ÀîË®É×¶µ¼ø
¡Ö³¤³°¤«¤é¹â¤¤ÇÀ»ºÊª¤È¤«»ñºà¤òÇã¤¦¤«¡¢¹â¤¤¹ñÆâ¤ÎÇÀ»ºÊª¤òÇã¤¦¤«¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Çºî¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤è¤ê°ÂÁ´¡£¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÊÝ¸±¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤â¤¦¾¯¤·À¸»º¼ÔÂ¦¤â¾ÃÈñ¼ÔÂ¦¤â¡¢Íý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×