◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ＤｅＮＡ３―６ソフトバンク（６日・横浜）

ＤｅＮＡは６日のソフトバンク戦後、ＭＬＢと共同で、子どもたちに野球の楽しさを伝える野球ふれあいイベント「ＭＬＢ ＰＬＡＹ ＢＡＬＬ Ｗｅｅｋｅｎｄ ゆうぐれＢ−ＰＡＲＫ」を開催した。

「Ｂ−ＰＡＲＫ」は、野球の競技経験や観戦経験がない未就学児、小学生を対象に、野球との出会いを提供し、野球の楽しさを体験してもらう取り組みだ。

今回は特別な試みとして、ＭＬＢが世界各地で開催している青少年参加型の野球体験イベント「ＰＬＡＹ ＢＡＬＬ」との共同開催として実施。ゲストとして球団ＯＢでメジャーリーグでも活躍した斎藤隆氏が来場した。

デモンストレーションとしてピッチングを披露したほか、投げる、打つなどの野球の動きを体験する子どもたちに声をかけてアドバイスを送るなど、参加した３００人の子どもたちとふれあった。

斎藤氏は「今回のイベントは『これから野球をやろうか、どうしようか』という段階の子や、野球のルールも詳しくわからないような子供たちを対象にしているので、笑顔とか、お父さんお母さんとのふれあいとか、そういうところの楽しさが目に付いたところが良かったと思います。この延長線上にプロ野球やメジャーリーグがあるんだな、というのを感じました」とコメントした。

その上で「日本もアメリカも野球人口減少という同じ現状を抱えている中で、プロ野球チームやＭＬＢがこうやってコラボすること自体が素晴らしい企画だなと思いますし、積極的に協力していきたいなと思っています」と力を込めた。