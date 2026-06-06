¡Ö²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤»î¹ç¡×£°¡Ý£µ´°ÇÔ¤âÆî¥¢»Ø´ø´±¤Ï¤Ê¤¼¼ê±þ¤¨¡© ¤Ê¤Ç¤·¤³J¤òÀä»¿¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥ß¥¹¤ò¤¹¤ë¤ÈÁ´¤Æ¥´¡¼¥ë¤Ë·Ò¤²¤é¤ì¤¿¡×
¡¡£¶·î£¶Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹ñÁª¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¡¢FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°£µ°Ì¤ÎÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¤ÈÆ±58°Ì¤ÎÆî¥¢¥Õ¥ê¥«½÷»ÒÂåÉ½¤¬¡¢Âçºå¤ÎYANMAR HANASAKA STADIUM¤ÇÂÐÀï¡£³«»Ï24Ê¬ÃÆ¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤¿ÆüËÜ¤¬£µ¡Ý£°¤ÇÂç¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¼íÌîÎÑµ×¿·´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤òÈäÏª¤·¤¿°ìÊý¡¢¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÄ¾¸å¤Ë¼ºÅÀ¤·¤Æ¥×¥é¥ó¤¬¶¸¤Ã¤¿Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ï¡¢µåºÝ¤Ç¤³¤È¤´¤È¤¯¶¥¤êÉé¤±¡¢¥¹¥³¥¢¤Ç¤âÆâÍÆ¤Ç¤âÎÏ¤Îº¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥Ç¥¸¥ê¡¼¡¦¥¨¥ê¥¹´ÆÆÄ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤À¡£»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¾¡¤Á»î¹ç¤è¤êÉé¤±»î¹ç¤ÎÊý¤¬³Ø¤Ö¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢½àÈ÷¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Á¤é¤¬¥ß¥¹¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Á´¤Æ¥´¡¼¥ë¤Ë·Ò¤²¤é¤ì¤¿¡£»î¹çÃæ¤Ë²¿²ó¤«¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢²¿¤È¤«¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥µ¡¼¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ëá¤¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡º£Æü¤Î»î¹ç¤Ç°ìÈÖ¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖºÇ½é¤Î20Ê¬´Ö¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¶¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¤È¤Ë¤«¤¯¼è¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÊÄ¤¸¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Èó¾ï¤ËÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Áª¼ê¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤·¤¿¤ê¡¢Íî¤ÁÃå¤¯Á°¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÇÈ¤Ë¾è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿Å¨¾¤Ï¤½¤·¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¶µ·±¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¤³¤Á¤é¤¬²¿¤é¤«¤Î¥ß¥¹¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤òµÕ¼ê¤Ë¼è¤é¤ì¤ÆÆüËÜ¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÂç¤¤¤Ë³Ø¤Ö¤È¤³¤í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££··î¤ËWAFCON¡Ê½÷»Ò¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¡Ë¤È¤¤¤¦¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î½Ð¾ì»ñ³Ê¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤ËÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê»î¹ç¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¸þ¤±¤ÆÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤½àÈ÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡Íè²Æ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò¸«¿ø¤¨¤ëÎ¾¹ñ¡££¶·î£¹Æü¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢J-GREENºæ¤ÇºÆÀï¤¹¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÍ±àÎ½¿¿¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚÆ°²è¡Û»×¤ï¤ºÀ¼¤¬½Ð¤ë¡ªÃ«Àî¤¬Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤ËÃ¥¤Ã¤¿¾×·â¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë
¡¡¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¼íÌîÎÑµ×¿·´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤òÈäÏª¤·¤¿°ìÊý¡¢¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÄ¾¸å¤Ë¼ºÅÀ¤·¤Æ¥×¥é¥ó¤¬¶¸¤Ã¤¿Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ï¡¢µåºÝ¤Ç¤³¤È¤´¤È¤¯¶¥¤êÉé¤±¡¢¥¹¥³¥¢¤Ç¤âÆâÍÆ¤Ç¤âÎÏ¤Îº¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¾¡¤Á»î¹ç¤è¤êÉé¤±»î¹ç¤ÎÊý¤¬³Ø¤Ö¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢½àÈ÷¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Á¤é¤¬¥ß¥¹¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Á´¤Æ¥´¡¼¥ë¤Ë·Ò¤²¤é¤ì¤¿¡£»î¹çÃæ¤Ë²¿²ó¤«¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢²¿¤È¤«¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥µ¡¼¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ëá¤¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡º£Æü¤Î»î¹ç¤Ç°ìÈÖ¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖºÇ½é¤Î20Ê¬´Ö¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¶¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¤È¤Ë¤«¤¯¼è¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÊÄ¤¸¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Èó¾ï¤ËÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Áª¼ê¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤·¤¿¤ê¡¢Íî¤ÁÃå¤¯Á°¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÇÈ¤Ë¾è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿Å¨¾¤Ï¤½¤·¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¶µ·±¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¤³¤Á¤é¤¬²¿¤é¤«¤Î¥ß¥¹¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤òµÕ¼ê¤Ë¼è¤é¤ì¤ÆÆüËÜ¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÂç¤¤¤Ë³Ø¤Ö¤È¤³¤í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££··î¤ËWAFCON¡Ê½÷»Ò¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¡Ë¤È¤¤¤¦¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î½Ð¾ì»ñ³Ê¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤ËÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê»î¹ç¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¸þ¤±¤ÆÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤½àÈ÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡Íè²Æ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò¸«¿ø¤¨¤ëÎ¾¹ñ¡££¶·î£¹Æü¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢J-GREENºæ¤ÇºÆÀï¤¹¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÍ±àÎ½¿¿¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚÆ°²è¡Û»×¤ï¤ºÀ¼¤¬½Ð¤ë¡ªÃ«Àî¤¬Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤ËÃ¥¤Ã¤¿¾×·â¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë