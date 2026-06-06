¼º°Õ¤ÎÇÔÂà¤¬¡Ö¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¤¿¤¤¡×¡¡°úÂà¸¡Æ¤¤Î¼ç¾¡ÄWÇÕ¤ÇÆüËÜ¤ÈÂÐÀï¤Ø¡Ö¤ª¤½¤é¤¯ºÇ¸å¡×
¥¯¡¼¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò·Ð¤Æ·èÃÇ¡¢34ºÐ¤Î¼ç¾¤¬Î×¤à2ÅÙÌÜ¤ÎWÇÕ
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É1Éô¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¼ç¾DF¥Õ¥£¥ë¥¸¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸½ÃÏ»þ´Ö6·î5Æü¡¢²áµî¤ËÂåÉ½¤«¤é¤Î°úÂà¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥ª¥é¥ó¥À¥á¥Ç¥£¥¢¡Ösportnieuws¡×¤Ï¡¢2026Ç¯¤ÎËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ë34ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¼é¸î¿À¤ËÃíÌÜ¡£¡Ö¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿Âç¹õÃì¤À¤¬¡¢2024Ç¯¤Î²¤½£Áª¼ê¸¢¡ÊEURO¡Ë½à·è¾¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÀï¤Ç¤ÎÇÔÂà¤¬Âç¤¤Ê·Àµ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¸·¤·¤¤»ëÀþ¤Ë»¯¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤ËÂÐ¤·¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÅö»þ¤ÎÇÔÂà·à¤ò¡Ö¤È¤Æ¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¤¿¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼º°Õ¤ÎÃæ¤Ç¡¢°ì»þ¤ÏÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤«¤éÂà¤¯¤³¤È¤âÆ¬¤ò¤è¤®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢»Ø´ø´±¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò·Ð¤Æ¿´¶¤ËÊÑ²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£µ»ö¤Ç¤Ï¤½¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥í¥Ê¥ë¥É¡¦¥¯¡¼¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤¿¸å¡¢¤ä¤Ï¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£½êÂ°¤¹¤ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ç¤â¸·¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆºÆ¤Ó¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤ÆÂçÉñÂæ¤Ø¸þ¤«¤¦³Ð¸ç¤ò¸Ç¤á¤¿¡£
¡¡2ÅÙÌÜ¤ÎWÇÕ¤ËÄ©¤à¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÂç²ñ¤ÏÆÃÊÌ¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯ÎðÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö34ºÐ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤ª¤½¤é¤¯ºÇ¸å¤ÎÂç²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿ô¡¹¤Î»îÎý¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢³Î¸Ç¤¿¤ë·è°Õ¤ò¶»¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ØÎ©¤Ä¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤Î»Ñ¤Ë¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤âÂç¤¤Ê´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë