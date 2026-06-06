¡Úµð¿Í¡ÛÀô¸ýÍ§ÂÁ¡¡Êáµå¤ÈÆ±»þ¤Ë¥Ù¡¼¥¹Æ§¤àà»þÃ»¥²¥Ã¥Ä¡¼á´°À®¤µ¤»¥Ô¥ó¥ÁÃ¦½Ð¡¡ÂÇ¤Ã¤Æ¤â£´»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ
¢¡ÆüËÜÀ¸Ì¿¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï¡¡£²£°£²£¶¡¡µð¿Í¡½¥í¥Ã¥Æ¡Ê£¶Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÀô¸ýÍ§ÂÁÆâÌî¼ê¤¬¡Ö£±ÈÖ¡¦Í··â¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢¹¥¼é¤Ç¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤¿¡£
¡¡£°¡½£±¤Î£¶²ó£±»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç¡¢¥í¥Ã¥Æ¡¦Í§¿ù¤ÎÆóÍ·´Ö¤ËÅ¾¤¬¤Ã¤¿¥´¥í¤òÊáµå¤¹¤ë¤È¤Û¤ÜÆ±»þ¤ËÆóÎÝ¤òÆ§¤ß¡¢°ìÎÝÁö¼Ô¤òÉõ»¦¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ°ìÎÝ¤ËÁ÷µå¤·à»þÃ»Ê»»¦á¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£
¡¡£µ²ó£²»à°ìÎÝ¤ÎÂè£³ÂÇÀÊ¤Ç¤ÏÃæÁ°°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢£´»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¹¶¼é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤µ¤¹¤¬¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£