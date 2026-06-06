　ジェフユナイテッド千葉は6日、2026-27シーズンのユニフォームを発表した。

　悲願の昇格プレーオフ制覇からシーズン移行に伴う百年構想リーグを挟んで17年ぶりのJ1を戦うシーズン。千葉は「ルーツでもある古河電工サッカー部が創部80周年を迎えます。そしてクラブも創立35周年という大きな節目を迎えます」と伝え、「偉大な先人たちのへの敬意と、クラブカラーを纏い、誇りを持って戦います。ゼブラ軍団が歩んできた誇り高き足跡を、さらなる高み、そして輝かしい未来へと繋いでいく--。そんな確固たる決意を込めたユニフォームです」と説明した。

　1stユニフォームは東日本JR古河サッカークラブとして最後に戦ったユニフォームでも採用していたスナップボタンを配置。黄色をメインとしたデザインについては「真っ黄色のフクアリのスタンド。一体感を体現した昨年のプレーオフのシーンをイメージしてシャツ・パンツ・ストッキングをジェフイエロー1色で揃え、一体感を表現しました」としている。

　2ndユニフォームは1976-77シーズンに古河電工サッカー部が日本サッカーリーグ初優勝を飾った際のデザインを再現した。「少し懐かしさを感じる丸首を採用しているほか、番号やhummelのシェブロンラインに当時の黄色や青色を使用しています」と説明した。