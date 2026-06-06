千葉が17年ぶりJ1戦う来季ユニフォーム発表!! 「昨年のプレーオフのシーンをイメージ」「確固たる決意を込めた」
ジェフユナイテッド千葉は6日、2026-27シーズンのユニフォームを発表した。
悲願の昇格プレーオフ制覇からシーズン移行に伴う百年構想リーグを挟んで17年ぶりのJ1を戦うシーズン。千葉は「ルーツでもある古河電工サッカー部が創部80周年を迎えます。そしてクラブも創立35周年という大きな節目を迎えます」と伝え、「偉大な先人たちのへの敬意と、クラブカラーを纏い、誇りを持って戦います。ゼブラ軍団が歩んできた誇り高き足跡を、さらなる高み、そして輝かしい未来へと繋いでいく--。そんな確固たる決意を込めたユニフォームです」と説明した。
1stユニフォームは東日本JR古河サッカークラブとして最後に戦ったユニフォームでも採用していたスナップボタンを配置。黄色をメインとしたデザインについては「真っ黄色のフクアリのスタンド。一体感を体現した昨年のプレーオフのシーンをイメージしてシャツ・パンツ・ストッキングをジェフイエロー1色で揃え、一体感を表現しました」としている。
2ndユニフォームは1976-77シーズンに古河電工サッカー部が日本サッカーリーグ初優勝を飾った際のデザインを再現した。「少し懐かしさを感じる丸首を採用しているほか、番号やhummelのシェブロンラインに当時の黄色や青色を使用しています」と説明した。
悲願の昇格プレーオフ制覇からシーズン移行に伴う百年構想リーグを挟んで17年ぶりのJ1を戦うシーズン。千葉は「ルーツでもある古河電工サッカー部が創部80周年を迎えます。そしてクラブも創立35周年という大きな節目を迎えます」と伝え、「偉大な先人たちのへの敬意と、クラブカラーを纏い、誇りを持って戦います。ゼブラ軍団が歩んできた誇り高き足跡を、さらなる高み、そして輝かしい未来へと繋いでいく--。そんな確固たる決意を込めたユニフォームです」と説明した。
2ndユニフォームは1976-77シーズンに古河電工サッカー部が日本サッカーリーグ初優勝を飾った際のデザインを再現した。「少し懐かしさを感じる丸首を採用しているほか、番号やhummelのシェブロンラインに当時の黄色や青色を使用しています」と説明した。
・・━━・・━━・・━━・・— ジェフユナイテッド市原・千葉【公式X】 (@jef_united) June 6, 2026
2026/27シーズン
着用ユニフォーム
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2026/27シーズン、ジェフのルーツでもある古河電工サッカー部が創部80周年を迎えます。
そしてクラブも創立35周年という大きな節目を迎えます。
奇しくも舞台は17年ぶりのJ1リーグ。… pic.twitter.com/2Ets4z463f