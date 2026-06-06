女性7人組「CANDY TUNE」が6日、自身初となる東京・日本武道館でデビュー3周年記念公演を行った。2日間でのべ2万人を動員し、大盛況に終わった。

「キス・ミー・パティシエ」、「倍倍FIGHT！」などの人気曲から、5日に配信したばかりの新曲「スペシャル感謝祭」まで、CANDY TUNEらしい陽気な“カワイイ”パフォーマンスが盛りだくさん。小川奈々子と立花琴未による「Princess Girls」や村川緋杏と南なつによる「びびなつFEVER！」、福山梨乃・桐原美月・宮野静による「アンインストールちゅ」といった初披露のユニット曲も次々と繰り出された。会場は終始凄まじい熱気に包まれ、ファンの大歓声とコールがメンバーの歌声をかき消さんばかりの盛り上がりを見せた。

アンコールでは、8月から18都市23公演をまわる全国ツアーを開催することを発表し、ファンは大喜び。終演後も「CANDY TUNE」コールは止まず、7人はステージ裏から「ありがとう！」と大きな声で応えた。

グループにとって念願のステージ。開演前の取材で、立花琴未は「これまでの3年間は、うまくいったことばかりじゃなく、昔はメンバーの数よりも少ないお客さんしかいなかったり、1周年で目標にしていた豊洲PITの完売が達成できなかったりとか、悔しいことをたくさん経験して、今があるんじゃないかと思う」と、これまでの軌跡をかみしめるように語った。「この3年間で、あめちゃん（ファンの総称）との絆も凄く深まったと思うし、CANDY TUNEらしさを築きあげていけるようになった」と感慨に浸った。

南なつは、5日の終演後の様子について「リフターが下がってから、みんなで円になって泣いてしまって、スタッフさんが困るくらいその場から全員が動かなくて」と、舞台裏の熱いエピソードを告白。「ここまで生きてきてよかったと思えるくらいすてきなライブでした」と万感の思いを語った。

次なる目標は東京ドーム。その後の展望を問われた村川緋杏は「ずっとなくならないよう、来世までCANDY TUNEを続けたい」と覚悟を口に。この先もグループ一丸となって活動していく決意を示した。