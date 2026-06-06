¡Ú CANDY TUNE ¡ÛàÍç¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤á½é¡¦ÉðÆ»´Û¸ø±éÁ°¤Î¹ç½É¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦¡¡¼¡¤Ê¤ëÌÜÉ¸¤Ï¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¡×¤È¡ÖÍèÀ¤¤Þ¤ÇÂ³¤¯¥°¥ë¡¼¥×¡×
7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖCANDY TUNE¡ÊÊ¡»³ÍüÇµ¡¢¶Í¸¶Èþ·î¡¢Æî¤Ê¤Ä¡¢¾®ÀîÆà¡¹»Ò¡¢Î©²Ö¶×Ì¤¡¢µÜÌîÀÅ¡¢Â¼ÀîÈì°É¡Ë¡×¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼3¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥°¥ë¡¼¥×½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò6·î5Æü(¶â)¡¢6Æü(ÅÚ)¤Ë³«ºÅ¡£ºÇ½ª¸ø±é¤òÁ°¤Ë°Ï¤ß¼èºà¤ò¹Ô¤¤¡¢¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú CANDY TUNE ¡ÛàÍç¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤á½é¡¦ÉðÆ»´Û¸ø±éÁ°¤Î¹ç½É¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦¡¡¼¡¤Ê¤ëÌÜÉ¸¤Ï¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¡×¤È¡ÖÍèÀ¤¤Þ¤ÇÂ³¤¯¥°¥ë¡¼¥×¡×
½é¤ÎÉðÆ»´Û¸ø±é¤ËÎ©²Ö¤µ¤ó¤ÏàËÜÈÖÁ°¤Ëµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤ËÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¶Í¡Ê¶Í¸¶Èþ·î¡Ë¤¬¡Ö¤³¤ó¤À¤±Îý½¬¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Îý½¬¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿á¤È¹ðÇò¡£ËÜÈÖÁ°¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥Ï¥°¤ò¤·¤Æ¡¢àÃç´Ö¤¬¤¤¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤Æµã¤«¤º¤ËËÜÈÖ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿á¤ÈÎ¢Â¦¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖCANDY TUNE¡×¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼3¼þÇ¯¡£¾®Àî¤µ¤ó¤Ïà3¼þÇ¯¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¨¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤Æ¤«¤éÁá¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹á¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¤µ¤é¤ËàÉðÆ»´Û¸ø±é¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤«¤éº£Æü¤Þ¤ÇÁá¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¡ÖCANDY TUNE¡×¤ÈÀ¤³¦¤Ç¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ´Ö¤¬°ã¤¦¤È»×¤¦¤°¤é¤¤Ç»¤¤·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿á¤È½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤ÎÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç¤Î¹ç½É¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¡£Ê¡»³¤µ¤ó¤Ïàµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÁ´°÷¤¬ÂçÍá¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¤Ä¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¸ì¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿á¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢CANDY TUNE¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÊÂçÍá¾ì¤Ç¡¢¡ÈÍç¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¡É¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤µ¤é¤ËÃç¤ò¿¼¤á¤¿¤È¤¤¤¦Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¬½Ð¤ë¤È¡¢Â¼Àî¤µ¤ó¤Ï¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÌÀ³Î¤ÊÌÜÉ¸¤ò¸ø¤ËÀë¸À¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤¢¤¨¤ÆÈò¤±¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¾å¤Ç¡¢à¡ÖFRUITS ZIPPER»Ð¤µ¤ó¡×¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Íë¤ß¤¿¤¤¤Ë¾×·â¤¬Áö¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÆü¤Ë¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤í¤¦¤Í¡×¤Ã¤Æ¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡Ë¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦¤Î³§¤µ¤ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡ÖFRUITS ZIPPER»Ð¤µ¤ó¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤â°¦¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤á¤ÈÇ®¤¤»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÂ¼Àî¤µ¤ó¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆàCANDY TUNE¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬»äÃ£¤ß¤ó¤Ê¤Ç´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤ÊÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤Ï¤½¤³¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡Ö¤Ê¤¯¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¡£¤â¤¦ËÜÅö¤ËÍèÀ¤¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤°¤é¤¤¡¢CANDY TUNE¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹á¤È¸ì¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
³ùÁÒ,
Êè,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
Áòº×,
ºë¶Ì,
Ë¡Í×,
ÂçÁ¥,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
Ä¹Ìî,
ºßÂð°åÎÅ