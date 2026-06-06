７人組アイドルグループ「ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ」が６日、東京・北の丸公園の日本武道館で３周年のアニバーサリーライブを行った。

グループにとって初の武道館のステージで、２日間でのべ２万人を動員。会場中央に設置された３６０度ステージから四方に花道が延びる構成で、あめちゃん（ファンネーム）を全方位から楽しませた。福山梨乃は「ついに初の武道館がやってまいりました！！ 出会ってくれて、会いに来てくれてありがとうございます」とあいさつした。

昨年初出場したＮＨＫ紅白歌合戦で歌唱した「倍倍ＦＩＧＨＴ！」や、５日に配信リリースされた「スペシャル感謝祭」、ユニット曲や日替わり楽曲コーナーなど多彩なセットリストで２８曲を披露。宮野静は「みなさまと過ごす時間は、私たちにとってかけがえのない大切な時間になっています」と感無量の表情を浮かべると、小川奈々子は「あめちゃんとＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥで４年目も大きくなっていきたい」と成長を誓った。

アンコールでは、８月から１８都市２３公演を巡る全国ツアーを開催することをサプライズ発表すると、会場も大盛り上がり。福山は「行ったことのない北陸や四国にも遊びに行きますし。全国各地のみなさん、会いましょう！！」と呼びかけ「みなさんの日常を少しでもカラフルに彩れますように」と言葉に力を込め、最後には感極まった表情で公演をしめくくった。