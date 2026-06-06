７人組アイドルグループ「ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ」が６日、東京・北の丸公園の日本武道館で３周年のアニバーサリーライブを行った。

グループにとって初の武道館のステージで、２日間でのべ２万人を動員。メンバーは開演前に報道陣の取材に応じ、立花琴未は「３年間はうまくいったことばかりじゃなくて…。昔はメンバーの数よりも少ないお客さんしかライブにいなかったり、１周年の豊洲ＰＩＴでは目標にしていた完売が達成できなかったりと、悔しいこともたくさん経験させていただいて、３周年の武道館があるんじゃないかなって」と聖地に立てる喜びを語った。

今回は３６０度ステージで、昨年初出場したＮＨＫ紅白歌合戦で歌唱した「倍倍ＦＩＧＨＴ！」や５日に配信リリースされた「スペシャル感謝祭」など２８曲を披露。８月から１８都市２３公演をめぐる全国ツアーの開催も発表された。福山梨乃は「ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥを好きになってくれて出会ってくれた方全員にスペシャル感謝を届けに行きたい。ツアーをきっかけに、日本全国そして世界各地の皆さんに倍の倍にファイトとそしてスペシャル感謝をお届けできたら」と楽曲にちなみ宣言した。

今後の目標について、村川緋杏（びびあん）は「東京ドーム」と即答。「（先輩グループの）ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ姉さんが東京ドームに立たれた時に全員で見に行かせていただいたんですけど、本当にもう雷みたいに衝撃が走った」と明かし「私たちあんまり明確な目標を立てることを避けていたところがあったんですけど。東京ドームに立ちたいって姉さんを見てから思うようになった。そのためにはもっと愛してもらえる存在になれるように頑張ります」と意気込んでいた。