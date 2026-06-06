◇交流戦 オリックス4―7広島（2026年6月6日 マツダ）

5日に1軍昇格したドラフト4位ルーキーの窪田が1―5で迎えた5回に代打でプロ初打席に立った。

マウンドには侍ジャパンの一員として東京五輪金メダルメンバーとなるなど、球界を代表する右腕・森下。腕試しには格好の舞台だった。1、2球目の速球を空振りし、3球目の速球はファウル。4球目は143キロのカットボールに手が出ず見逃し三振と、18歳の“初陣”は格の違いを見せつけられた形になった。

試合後は「3つ振ってくるくらいでいい、とコーチの言葉もいただいてたので。空振り、空振り、ファウルだったので、そこは一つ良かったのかと思います」と振り返った。今後に向けては「全てが足りないと思いますし、こういうレベルで自分が活躍するっていうのは目指すところではある。少しでも成長につながるような過ごし方をしていきたい」といい、貴重な経験を糧に変える構えだ。

実家は人口約4500人の北海道・由仁町で人気の焼き肉店「東京ホルモン」を営む。今回の1軍昇格では父から「とにかく楽しんで。貴重な経験だから」とアドバイスをもらった。

「そのためにやるわけではないですけど、そうなれば少しでも親孝行になる」

自身の活躍で恩返しすることをあらためて誓った一日。岸田監督も「バネもある選手ですしね。いろいろ経験して成長していってもらいたい」と期待を込めた。