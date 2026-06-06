日本武道館公演を行ったCANDY TUNE。左から福山梨乃、桐原美月、南なつ、小川奈々子、立花琴未、宮野静、村川緋杏

写真拡大

7人組アイドルグループ、CANDY TUNEが6日、東京・千代田区の日本武道館で3周年記念ライブを行った。憧れの初武道館に、前日と合わせて2公演で約2万人の“あめちゃん”（ファンの総称）が集まった。ライブ終盤では8月から全国ツアーを開催し、18都市で23公演を行うことを発表した。

＜全国ツアー「CANDY TUNE JAPAN TOUR 2026−AUTUMN−」日程＞

▼8月29、30日　埼玉・戸田市文化会館

▼9月4日　神奈川・カルッツ川崎

▼同9、10日　大阪・グランキューブ

▼同19日　千葉・森のホール21(松戸市文化会館)

▼10月2日　北海道・旭川市民会館

▼同4日　北海道・函館市民会館

▼同8日　宮城・仙台サンプラザホール

▼同9日　栃木・宇都宮市文化会館

▼同26、27日　愛知・愛知芸術劇場

▼同29日　三重・三重市文化会館

▼11月10日　鳥取・米子コンベンションセンター

▼同12日　広島・HBGホール

▼同17日　新潟・新潟県民会館

▼同19日　石川・本多の森北電ホール

▼同24日　高知・オレンジホール

▼同26日　香川・レグザムホール

▼同30日　福岡サンパレスホテル＆ホール

▼12月1日　大分　大分iichikoグランシアタ

▼同8、9日、東京・東京ガーデンシアター