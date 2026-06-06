CANDY TUNE、武道館公演で秋ツアー発表 18都市23公演の全日程
7人組アイドルグループ、CANDY TUNEが6日、東京・千代田区の日本武道館で3周年記念ライブを行った。憧れの初武道館に、前日と合わせて2公演で約2万人の“あめちゃん”（ファンの総称）が集まった。ライブ終盤では8月から全国ツアーを開催し、18都市で23公演を行うことを発表した。
＜全国ツアー「CANDY TUNE JAPAN TOUR 2026−AUTUMN−」日程＞
▼8月29、30日 埼玉・戸田市文化会館
▼9月4日 神奈川・カルッツ川崎
▼同9、10日 大阪・グランキューブ
▼同19日 千葉・森のホール21(松戸市文化会館)
▼10月2日 北海道・旭川市民会館
▼同4日 北海道・函館市民会館
▼同8日 宮城・仙台サンプラザホール
▼同9日 栃木・宇都宮市文化会館
▼同26、27日 愛知・愛知芸術劇場
▼同29日 三重・三重市文化会館
▼11月10日 鳥取・米子コンベンションセンター
▼同12日 広島・HBGホール
▼同17日 新潟・新潟県民会館
▼同19日 石川・本多の森北電ホール
▼同24日 高知・オレンジホール
▼同26日 香川・レグザムホール
▼同30日 福岡サンパレスホテル＆ホール
▼12月1日 大分 大分iichikoグランシアタ
▼同8、9日、東京・東京ガーデンシアター