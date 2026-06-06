モデルの斎藤恭代（30）が6日、インスタグラムを更新。笑顔ショットに反響が寄せられている。

「人生、なんくるないさ」とつづり、真っ赤なワンピース姿の笑顔ショットやシーサーとのツーショットなどを公開した。

この投稿に「美しいです」「可愛くて綺麗で素敵でうっとり」「素敵な写真」「かわいい」「素敵な笑顔」などのコメントが寄せられている。

斎藤は栃木県出身。中1から始めた器械体操では特待生として福岡県内の高校に進学も、高3時の大会での大ケガでその後の競技生活は断念した。同時期にご当地アイドル「いちご姫」のリーダーに選出。17年には「ミス・アース日本代表選考会」で優勝。23年10月にファースト写真集を発売。同12月には表紙を飾った雑誌を1000冊販売したことで24年1月に自身初のソロライブを実施。同12月のDVDメーカーが選出する「グラビア・オブ・ザ・イヤー2024」でグランプリ受賞。25年6月からホリプロ所属。同年11月には格闘技イベントK−1のスペシャルラウンドガールも務め、26年は「K−1公式ヴィーナス」として活動。身長173センチの「9頭身美ボディー」として注目されている。