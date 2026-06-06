緑豊かな郷土づくりを推進する県植樹祭が高崎市で開かれ、参加者がサクラやアジサイなどを植樹しました。県植樹祭は森林を守り育むことの大切さを発進し緑豊かな郷土づくりを推進しようと、県内各地で毎年開かれています。

７９回目のことしは豊かな自然に囲まれた高崎市の倉渕水沼公園が会場となり、県や高崎市の関係者など約８００人が参加しました。主催者を代表して山本知事は、「植樹祭が、自然の恵みに向き合い緑を守り生かし、次の世代へとつないでいく意識を共有する機会となることを期待しています」とあいさつしました。

また、倉渕小学校・緑の少年団の児童２人が、自然豊かな倉渕での暮らしの魅力を紹介し、「この豊かな自然を守るために、自分にどんなことができるのか考えていきたいです」とメッセージを発表しました。

このあと参加者による記念植樹が行われ、公園内に高崎市の花・サクラとクルメツツジ、アジサイの合わせて４１１本が植えられました。

記念植樹が行われた倉渕水沼公園は、サッカー場や天文台などを備えた自然豊かな公園で、参加者は木々の成長を願いながら丁寧に苗木を植えていました。