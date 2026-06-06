高校ラグビーの関東大会が８年ぶりに群馬県で開催され、明和県央、農大二高、桐生第一の３チームが関東の強豪校に挑みました。

関東高校ラグビー大会は、毎年６月上旬に、１都７県が持ち回りで開催し、各都県の予選を勝ち抜いた２８校が７つのブロックに分かれ、２試合ずつ戦います。

予選を２位で突破した農大二高は、Ｃブロックの１回戦で埼玉県の熊谷高校と対戦。先にゲームを動かしたのは農大二高でした。前半１１分、ハーフウエイライン付近からタイミング良く持ち出してディフェンスの裏へキック。１４番・２年生の関根がボールを抑える直前に倒されます。これが故意の反則となり認定トライで７点を先制します。

さらにその２分後には、細かいパスワークからフルバックの２年生・北が判断良くキックを選択。これを自ら抑え込みトライ。農大二高は、前半１トライ返されたものの、１２対５とリードして折り返します。

しかし後半は、熊谷高校の分厚い攻めに苦戦、３トライを奪われるなど２２対１２で逆転負け、初戦突破はなりませんでした。

このほかの試合結果です。県予選を１位で突破したＢブロックの明和県央は、茨城の茗渓学園に７対３１県予選３位、Ｆブロックの桐生第一は、東京都の明大中野に５対５９で敗れました。